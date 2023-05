Aragón mantiene vivos 71 concejos abiertos: "Somos como una gran comunidad de vecinos"

En Palo los plenos del Ayuntamiento se celebran los fines de semana para que acudan el mayor número posible de su treintena de vecinos empadronados, de los que la mitad residen habitualmente en este pequeño pueblo oscense. Su presencia y su voto son vitales porque se trata de uno de los 71 concejos abiertos que se mantienen vivos en Aragón de los 110 que hay en España. Una fórmula reservada por ley a municipios de menos de 40 habitantes y a aquellos de entre 40 y 99 (con derecho ya a tener concejales) que quieran continuar con este asamblearismo.

La alcaldesa de Palo, Begoña Redondo (PSOE), que asumió este cargo en diciembre de 2020 tras dejarlo su suegra que llevaba más de tres décadas al frente de la corporación, defiende que este sistema "aumenta la implicación de los vecinos en la política local y en el día a día".

Entre semana, las calles de Villarroya del Campo, apenas registran movimiento. Son 82 vecinos censados, menos residiendo de forma continua. En la terraza del bar del pueblo se encuentra José Ignacio Herrero, agricultor y desde 2015 teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la localidad, que funciona como concejo abierto. "Hay temas que se debaten en la corporación, que es un grupo más reducido, pero los asuntos importantes pasan por el pleno y ahí puede participar todo el mundo", explica.

Estas sesiones, como detalla el alcalde, José Carlos Franco (PP), están abiertas a los censados, que tienen voz y voto, y también a los no registrados, que solo tienen voz. "Me parecía importante contar con cuantas más opiniones mejor. Los censados pueden votar, pero los que no están registrados también pueden venir y decir lo que piensan. Siempre dentro del respeto y de forma constructiva", valora. En este sentido, indica que "todo suele salir con consenso, porque somos como una gran comunidad de vecinos". La valoración es positiva, tanto que pudiendo tener concejales mantienen el concejo.

"Todo el mundo dice lo que piensa, y así hay más posibilidades de ver errores o cosas en las que el resto no habíamos caído", puntualiza Herrero. De la misma manera, Franco destaca que "este sistema permite que se mejoren las propuestas o incluso que algunas las acabemos desechando porque no son como realmente las habíamos pensado". El primer edil, que es el único cargo que se elige por votación, ha decidido contar con un equipo de 16 personas, que le echan una mano.

"Desde que tengo uso de razón, siempre ha sido concejo abierto", destaca Herrero y cree que es una "buena forma de gobernar: cuatro ojos ven mejor que dos".

Luis Moreno, prácticamente acaba de llegar para llevar el bar. Lleva desde principios de mayo empadronado con su mujer y sus dos hijos: "Me parece una muy buena idea, porque así las cosas no salen porque lo impongan solo cinco personas". En su caso, destaca que se han encontrado "con una alfombra roja, por las facilidades, la atención, la implicación…".

Faustino Archilaga, alcalde de Tormón (segundo por la izquierda), junto a algunos vecinos en una fotografía de noviembre de 2022. Jorge Escudero

Una "democracia directa" que tiene sus pros y contras

"El número de concejos abiertos es dinámico y vivo porque va en función de la población", explica José Ramón Ibáñez, director general de Administración Local de la DGA. Aragón es la única comunidad en la que hay una ley específica al respecto de 2009. Ibáñez apunta que permanecen tres tipologías de conciertos abiertos: los de menos de 40 habitantes, los tradicionales (que se regían así antes de 1985) y los que solicitan permanecer con este régimen.

Cree que es "una forma de democracia directa que tiene sus pros pero también sus contras", como la dificultad de obtener el quórum para la constitución de la asamblea, la "soledad" del regidor o los problemas para debatir "temas controvertidos".

De los 71 concejos abiertos, 35 están en la provincia de Teruel, 31 en la de Zaragoza y solo cinco en la de Huesca. Suman 2.566 vecinos y el más poblado es Villadoz (90). En el resto de España, 20 se encuentran en Castilla y León, 11 en Castilla-La Mancha, seis en Cataluña y dos en la Comunidad Valenciana, según datos de Interior.

"Si eres sensato y escuchas, todo el mundo se acaba entendiendo y se llega a acuerdos" (Faustino Archilaga, alcalde de Tormón)

"Hay que intentar que los colores políticos no penalicen al bien del pueblo", defiende el regidor de Oseja, Francisco Javier Lorente (PAR). Lleva 12 años en el cargo y vuelve a presentarse. Aunque es consciente de que no se satisface "al cien por cien de la gente", cree que con la participación de todos surgen "ideas más interesantes". Lo único que lamenta es tener como rivales "paracaidistas" colocados por los partidos que no son vecinos.

Una opinión que comparte su homólogo de Tormón, Faustino Archilaga (PP), quien después de 12 años al frente de la corporación quiere "dar paso a gente joven y nueva". Las sesiones se celebran en el despacho del alcalde porque en la primera planta del Ayuntamiento funciona el consultorio médico. La valoración de la experiencia es más que positiva: "Si eres sensato y escuchas, todo el mundo se acaba entendiendo y se llega a acuerdos".

Concejos abiertos por provincias

Teruel (35): Aguatón, Allueva, Almohaja, Alpeñés, Anadón, Bádenas, Bea, Bezas, Cañada de Benatanduz, Cañada Vellida, Fonfría, Fuenferrada, Jabaloyas, Jatiel, Jorcas, Lanzuela, Maicas, Miravete de la Sierra, Monteagudo del Castillo, Moscardón, Nogueras, Obón, Rubielos de la Cérida, Salcedillo, Saldón, Santa Cruz de Nogueras, Toril y Masegoso, Tormón, Torre de las Arcas, Torrijas, Valacloche, Valdecuenca, El Vallecillo, Veguillas de la Sierra y La Zoma.

Zaragoza (31): Aladrén, Aldehuela de Liestos, Almochuel, Bagüés. Balconchán, Berrueco, Cerveruela, Contamina, Las Cuerlas, Embid de Ariza, Isuerre, Lobera de Onsella, Luesma, Mianos, Navardún, Nombrevilla, Oseja, Los Pintanos, Pleitas, Pomer, Pozuel de Ariza, Puendeluna, Purujosa, Retascón, Torralbilla, Torrelapaja, Val de San Martín, Valdehorna, Villadoz. Villarroya del Campo y Vistabella.

Huesca (5): Fago, Hoz de Jaca, Palo, Senés de Alcubierre y Viacamp y Litera.