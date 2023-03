Díaz defiende que la Universidad sea algún día gratuita tras la bajada de tasas de los últimos años

El horizonte sigue siendo la gratuidad de la Universidad de Zaragoza. Así lo ha defendido este jueves la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, en su comparecencia ante la comisión de las Cortes a la que ha acudido para hacer balance de la última legislatura y también para responder a las dudas de Pilar Gayán, diputada del PP, respecto al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) relativo al modelo de financiación del campus público.

Ha recordado que cuando llegó al cargo, hace ahora cuatro años, "la situación de la Universidad no permitía alcanzar la gratuidad". "Este Gobierno le debía más de 20 millones de deuda", ha recordado y, en este sentido, ha asegurado que ahora, tras amortizar esa deuda y alcanzar un acuerdo de amortización "quizás se pueda abordar la gratuidad durante la próxima legislatura".

En su balance, la consejera ha puesto el foco en el aumento de las becas, "casi el doble que en la anterior legislatura", la bajada de las tasas -especialmente, las segundas y terceras matrículas y los másteres-, y el acuerdo de financiación, que incluye un incremento de la financiación básica y asegura nuevas infraestructuras como la Facultad de Medicina.

También se ha referido a nuevas titulaciones, como un doble grado en Huesca del que no ha querido adelantar nada más, y de la puesta en marcha de todo el grado en Medicina en la capital oscense. Se hará "asegurando la prestación del servicio, el nivel de prácticas, la rotación y el volumen de profesorado". Y su aplicación será paulatina para "no cambiar las reglas del juego" a aquellos que ya están matriculados pensando que la terminarán en Zaragoza.

Respecto a la nueva ley de Universidades, la LOSU, ha asegurado ante las dudas de Marta Fernández, diputada de Vox, que "no es la mejor ley que se podría tener, pero es la que se ha podido sacar adelante". Ha recalcado que hay "cuestiones que se han quedado en la gatera" y ha confiado en que la ley aragonesa de universidad le pueda dar solución. De hecho, ha asegurado que su tramitación se llevará a cabo en la próxima legislatura.

En cuanto a la ciencia, ha hecho hincapié en que, de seguir el ritmo actual de inversión, se alcanzará el 1,25% del PIB en 2030. Asimismo, ha destacado que se ha producido el desarrollo reglamentario de la Ley de Ciencia, que incluye un calendario de ayudas; y que se han mejorado aspectos de diferentes convocatorias.

Crítica por el informe de la Airef

Con el informe de la Airef sobre la mesa, Gayán ha criticado que no se aplicara a la hora de firmar el acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza. "En su acuerdo faltan casi 80 millones de euros para financiar correctamente a la Universidad. Pensamos que en marzo de 2022 lo metió en un cajón", ha aseverado y ha puesto el foco en la pérdida de matriculados por la "falta de adaptación de la oferta" a las necesidades de los alumnos.

Una afirmación que Díaz no ha dudado en rebatir, al asegurar que el informe se pidió en 2019, con un plazo de ejecución de 6 meses, y que hasta el verano de 2022 no llegó. Asimismo, ha asegurado que el documento está cargado de "errores, imprecisiones e incluso de sesgos que no tendrían que introducirse en un informe de este nivel".

La diputada popular, no obstante, ha calificado la gestión de Díaz de "nefasta" y "fracaso", al haber "recortado en becas universitarias y no haber incluido ninguna nueva titulación en Huesca, pese a estar incluido en el acuerdo de investidura".

Desde la oposición, Beatriz Acín (Cs) le ha reclamado un a mayor apuesta por la formación dual en la universidad y por el mecenazgo como forma de generación de recursos; mientas que los miembros que forman el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) celebraron, a grandes rasgos, la gestión llevada a cabo durante los últimos cuatro años.