Terapias ‘online’ para hacer que las personas con Parkinson disfruten de una vida más autónoma

"Vivo en el municipio turolense de Cella, a más de 150 kilómetros de distancia de Zaragoza y cerca de una hora y media de viaje, de manera que poder realizar las sesiones de terapia vía ‘online’ me facilita mucho la vida y la hace más cómoda porque evito muchos desplazamientos y el peligro de la carretera. La terapia que realizo y que me han pautado la hago exactamente igual, porque los profesionales que la guían se encargan de corregirme y luego, una vez al mes, acudo presencialmente a Zaragoza".

De esta manera explica Miguel Ángel Martínez algunas de las ventajas del programa ‘Terapias de rehabilitación ‘online’ y domiciliaria para personas con discapacidad por enfermedad de Parkinson’, puesto en marcha por la Asociación Parkinson Aragón (www.parkinsonaragon.com) y que a raíz de la pandemia ha intensificado su presencia entre los pacientes.

El proyecto consiste en acercar las terapias de rehabilitación a los propios domicilios de las personas afectadas por Parkinson, ya sea a través de las plataformas de videollamada o desplazándose profesionales a sus domicilios. Una iniciativa que surgió antes de la Covid-19 y que, en este momento, presta servicio a casi un centenar de individuos.

"Queremos prevenir mayores complicaciones en el desarrollo de esta enfermedad"

"Nuestro reto es conseguir que todas las personas que padecen la enfermedad de Parkinson puedan acceder a terapias de rehabilitación que les permitan seguir manteniendo una vida independiente, retrasando situaciones de dependencia y mayor discapacidad y promoviendo una vida lo más autónoma posible. Queremos prevenir mayores complicaciones en el desarrollo de esta enfermedad y, de esta manera, ayudarles a tener una vida independiente el mayor tiempo posible", indica María Gracia Aznar, trabajadora social de la entidad.

"Me conecto una vez al mes y en la sesión ‘online’ hago los ejercicios que me mandan como deberes y los terapeutas que me siguen me dicen si lo hago bien o mal. Sobre todo, son cuestiones relacionadas con aspectos manuales y cognitivos, como la psicomotricidad fina, el juego con las articulaciones o trabajar la memoria, retención y respiración", explica Miguel Ángel.

Personas en activo

Otra de las grandes ventajas de este proyecto es que facilita el acceso a las terapias a todas aquellas personas que todavía se encuentran activas laboralmente. "Gracias a esta propuesta, pueden planificar mucho mejor las sesiones y conciliar, ya que no son necesarios los desplazamientos a la sede y pueden realizar la terapia mucho más cómodamente", recuerda María.

"En el caso del Parkinson es muy importante anticiparse a los problemas que vayan surgiendo"

Desde la Asociación Parkinson Aragón insisten en la importancia de este programa ya que el hecho de recibir la atención domiciliaria facilita que las personas realicen la terapia. "En el caso del Parkinson es muy importante anticiparse a los problemas que vayan surgiendo, ya que cada caso es único y diferente, de ahí que sean terapias totalmente individualizadas. Esta anticipación hace posible que su autonomía sea mayor durante más tiempo y eso redunda muy positivamente en la calidad de vida de los pacientes», señala la trabajadora social.

Gran incidencia

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central más frecuente después del Alzheimer. Según los últimos datos, más de 150.000 personas la padecen en España (unos 5.490 pacientes con diagnóstico en Aragón en Atención Primaria).

Afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres (ligeramente superior en mujeres, 55%) y se estima que el número de afectados se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050 según los últimos estudios realizados, de ahí la importancia de este tipo de proyectos.