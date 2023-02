Los Bomberos de Zaragoza rescatan a una mujer con vida entre los escombros en Turquía gracias a un perro

Poco tiempo después de iniciar la búsqueda de supervivientes entre los escombros, el equipo de Bomberos de Zaragoza desplazado a Turquía para participar en las labores de rescate ha hallado con vida a una mujer de unos 60 años. "Milagrosamente" no reviste gravedad, pese a haber pasado 48 horas desde que se produjeron los terremotos, el pasado lunes.

Ha sido uno de los perros que ha viajado con los bomberos aragoneses el que ha hallado la pista de que se encontraba una persona con vida en uno de los edificios derruidos por los movimientos sísmicos en la ciudad de Adiyaman, al sureste del país.

Así lo explica el jefe de la expedición, Quique Mur: "Un equipo formado por bomberos de Turquía y Zaragoza acabamos de rescatar a una señora de unos sesenta años de debajo de un plegamiento de forjado. Atrapada en una planta colapsada, ha permanecido allí hasta que un perro ha marcado un indicio y hemos establecido contacto acústico. Después hemos practicado un butrón a relevos y tras retirar los escombros de encima de ella y estabilizar a la señora (milagrosamente sin nada aparentemente grave) la hemos extraído y entregado a una ambulancia".

El equipo aragonés ha sido destinado a la ciudad de Adiyaman, de unos 250.000 habitantes, al sureste del país, que cuenta con una área metropolitana donde apenas ha llegado ayuda.

Con el rescate de una superviviente se cumple la previsión que hizo Quique Mur, al frente de la expedición de Bomberos de Zaragoza, al manifestar este martes que 48 horas después de que se produzca un terremoto como el sufrido en Turquía y Siria es posible encontrar personas con vida. Ambos países sufrieron dos terremotos de magnitud 7,4 y 7,6.

La aragonesa Lucía García Salcedo estaba en Antalya, al sur de Turquía, cuando el terremoto dejó sin aliento al país. Estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza y este año está disfrutando de la experiencia Erasmus. A pesar de que del epicentro del seísmo le separan más de 700 kilómetros, en su ciudad se pudo sentir el temblor. "Yo estaba dormida y no percibí nada. Me enteré por mi familia, que me empezó a llamar preocupada para ver si me encontraba bien y si había sentido algo. Pronto, nuestros colegas turcos nos hicieron llegar fotos del desastre", relata la joven de 24 años.