Víctor Resco: "A medida que actúa el cambio climático, cataliza los grandes incendios"

¿Qué se lleva de Zaragoza tras el foro?

Me llevo una muestra, intención a nivel político de intentar atajar el problema de los incendios forestales. El problema deriva que hasta ahora hemos atacado el problema de una manera efectista, con muchos medios y muchos aviones, es algo que al público general le puede atraer, pero es poco efectiva. Invertir en extinción es incluso negativo porque permitimos que se acumule mucho combustible. Las medidas que son realmente útiles es la gestión del combustible. Entiendo que a nivel político es difícil la intención de gestionar el bosque, porque hay mucha presión social en contra de esto. Hay una gran falta de educación ambiental. No van a contar con el respaldo social de la mayoría urbanita. Es necesario aumentar la educación para que la sociedad no se base en bulos o desinformación.

Se ha hablado de que, por mucho que se intente, es imposible de hacerlo de manera efectiva

Hace un par de años escribí un artículo que se llamaba ‘La era de los incendios que no se pueden apagar’. Muchos de estos fuegos actuales emiten tanta energía que, por mucho que echemos agua, no hacemos nada con ellos. No podemos doblegar las leyes de la física. Es tanta energía que el agua se evapora antes de llegar. Aunque caiga tormenta. ¿Qué vamos a hacer con el chorrito de la manguera? Solo ponemos en peligro el personal de extinción.

¿Hasta cuándo tenemos para cambiarlo?

A cada día que pasa, el problema se agrava. Ahora mismo, el combustible se está acumulando en los montes y veremos cómo en la próxima temporada de incendios, cobrarán una fuerza renovada. Para reducir el área quemada en una hectárea, tenemos que actuar de manera preventiva en tres hectáreas. Si este año en Aragón se han quemado 20.000 hectáreas, necesitamos gestionar 60.000. El problema es que, a medida que actúa el cambio climático, cataliza los grandes incendios, que van a tener una mayor peligrosidad, y habrá que gestionar sobre más hectáreas cada vez.

¿Es esta es una de las mayores preocupaciones de los expertos ahora mismo?

Lo es, no solo a nivel medioambiental, sino a nivel de protección civil y de salud. Había un 5% más de fallecidos por incendios que por terrorismo en los últimos años. En episodios de megaincendios, se ha aumentado en un 5 o 10% los episodios de urgencias hospitalarias. Es un problema para las economías rurales también. Afecta cada vez más al turismo. ¿Dónde vamos a irnos de vacaciones?

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar?

Tenemos que aprender a protegernos. No tenemos cultura de riesgo. En zonas de transición entre lo urbano y lo forestal se pueden generar muchas ocasiones de riesgo. Las personas no lo saben y no saben cómo actuar. Debemos mejorar mucho en esto para que no se den casos como en Grecia en 2018, donde murieron más de 100 personas en un único incendio. Eso también puede ocurrir aquí.

¿Qué es lo más temido de los incendios de sexta generación?

Es la tasa de propagación. En Portugal llegaron a unas 10.000 hectáreas a la hora. En el incendio de Pedrogao Grande, en 2017, se liberó la misma cantidad que 27 bombas de Hiroshima a la hora. Es una potencia frente a la cual no se puede hacer absolutamente nada. Hubo 67 fallecidos porque se quedaron atrapados. En Ateca se llegaron a las 3.000 hectáreas a la hora. Es el escenario al que estamos abocados, una guerra nuclear contra la naturaleza.