Encuesta | ¿Estás preparando tu jubilación?

A estas alturas, ya nadie duda de que el sistema de pensiones español tal y como lo conocemos se quedará corto a la hora de cubrir las necesidades económicas futuras de la población. El número de personas mayor de 65 años crece mientras que la masa de gente en edad de trabajar es cada menor. Con este futuro a la vista, los expertos en finanzas advierten: hay que tomar medidas para paliar la reducción de las pensiones y mantener el poder adquisitivo y cierta calidad de vida. Y que cuanto antes empecemos, mejor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una encuesta en la que se revela que siete de cada diez encuestados menores de 65 años no está ahorrando para su futuro. Para el 20%, el principal motivo para no hacerlo es que tiene otros gastos a los que dar prioridad. Otro 20% alude a que no cobra lo suficiente para separar una parte para el ahorro y el 19% admite que no sabe cómo prepararse para la jubilación. Un 15% cree que con la pensión pública le será suficiente y otro tanto opina que es demasiado joven aún para ponerse a pensar en ello.

Lo que la mayoría sí tiene claro es que la cantidad que percibirá cuando se jubile será mucho menor que el salario que cobra actualmente (88%). Según esta misma encuesta de la OCU, esta pérdida de poder adquisitivo estaría en los 400 euros de media al mes.

Existen productos financieros como planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos a plazo fijo... La OCU recomienda diversificar y mirar bien las ofertas existentes en el mercado. En HERALDO queremos conocer si nuestros lectores están preocupados por esta cuestión y qué medidas están tomando al respecto. Contesta a este pequeño cuestionario que te proponemos. El sondeo estará activo durante unos días al cabo de los cuáles se recogerán y se valorarán todas las respuestas recibidas. Anímate a participar y a compartirlo entre tus contactos.