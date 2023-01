"Vivo en un pueblo pequeño, mi ex tiene orden de alejamiento. ¡No quiero ser la siguiente!"

"Mi ex tiene una orden de alejamiento de 200 metros, pero vivimos en un pueblo pequeño y los encuentros son casuales. Me sigue mirando fijamente cada vez que le veo. ¡Claro que me produce miedo! Denuncio y sigo denunciando, y no pasa absolutamente nada. Camino con miedo por el pueblo y muchos días ni salgo para prevenir. Mientras tanto, él anda tan pancho. Si se hubiera arrepentido de haberme amenazado de muerte, no me miraría de forma intimidatoria. Solo espero que algún día se pare esto. ¡No quiero ser la siguiente! Es horrible sentirse una mierda, culpable, como si yo tuviera la orden puesta. Quizá va siendo el momento de que ellos estén vigilados y haya penas más fuertes".

Es el testimonio de una lectora de HERALDO, en respuesta a las preguntas planteadas: ¿Considera que son suficientes las medidas contra la violencia de género? ¿Cuáles añadiría?

La tónica general entre los usuarios que han contestado es que las medidas son insuficientes e ineficaces. "Servía conveniente dejar de gastar dinero en un ministerio inútil y utilizarlo en medidas de verdad, como más seguridad y mejores dispositivos de localización", señala un lector

"No son suficientes. Falta seguimiento de los casos, medidas de protección, condenas para los acusados (que se cumplan íntegras). Y, sobre todo, falta conciencia social. No solo en manifestaciones y actos sociales, hay que saber escuchar de verdad a las víctimas y decriles que tienen una ayuda", sostiene otra usuaria.

Algunos lamentan la lentitud y el coste del proceso: "Las medidas no son suficientes y se tarda mucho. Tampoco hay apoyo para las familias que lo están sufriendo y que han tenido que denunciar por no ser capaz la víctima. Aparte de que muchas no denuncian porque coger un abogado y denunciar cada vez que se salta la orden de alejamiento se convierte en un camino largo y caro".

En cuanto a las propuestas, un lector lo tiene claro: "Solo existe una medida que reduciría fácilmente los crímenes y además otro tipo de muertes: invertir en salud mental".

No faltan tampoco las críticas a la ley del solo sí es sí. Algunos la califican de "populista" y otros sostienen que "hay que rebocar la nueva ley y volver a la anterior y que los culpables cumplen la condena impuesta completamente".

A finales de 2022, el ministro de Interior Grande Marlaska compareció públicamente ante la ola de crímenes machistas, dijo que se intensificarían las medidas pero de momento no hay resultados. Una de las propuestas más polémicas que se dejó caer fue la posibilidad de comunicar a las víctimas que denuncian los antecedentes de sus parejas y de reforzar los sistemas de valoración de riesgo.

Esta semana, un maltratador reincidente, mató a su pareja de 46 años y a su hija de 8. Son las víctimas sexta y séptima de violencia de género en lo que va de 2023.

Entre el día del sorteo de la Lotería de Navidad de 2022 y Nochevieja, siete hombres mataron a sus parejas o a sus exparejas. Este año no ha comenzado mejor, además, la mitad de los asesinos machistas de este año eran reincidentes.

Tres de los asesinos de este 2023 contaban con antecedentes por violencia machista, incluido el hombre de 44 años que fue detenido este lunes en Valladolid tras asesinar supuestamente a su novia de 46 y a la hija de esta. El agresor tenía antecedentes por maltrato a una pareja anterior en 2017, pero no contaba con denuncias de su actual novia.

El pasado año, el 42,85% de los asesinos machistas contaban con denuncias previas por malos tratos, mientras que en 2021, 12 de los 49 asesinos tenían antecedentes por malos tratos con parejas anteriores, al menos dos de ellos denunciados por dos mujeres y otros dos con medidas de alejamiento a otras víctimas que, incluso, habían quebrantado.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este lunes para analizar el incremento de asesinatos machistas, estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre las instituciones y aumentar la protección a las víctimas.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.