María Jesús Lorente: "Lo vivido este año ha hecho que las empresas hayan experimentado el caos más absoluto"

Desde el pasado mes de mayo, María Jesús Lorente es la primera mujer que preside Cepyme Aragón. Un cargo en el que está "muy contenta", pero desde donde ha tenido que vivir un periodo muy delicado para las empresas del territorio, debido a cuestiones como los estragos causados por el alza de los precios o las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania.

¿Qué balance hace de este 2022 que está a punto de concluir?

Pues que concluya ya. Ha sido un año muy difícil, porque justo cuando veíamos que podíamos recuperarnos de la pandemia, viene la invasión de Ucrania y la posterior guerra, cuyas consecuencias han sido nefastas para toda Europa. A eso se añade que el primer trimestre tuvimos falta de materias primas y la huelga del transporte, de forma que las empresas han experimentado el caos más absoluto. Un contexto en el que muchas no han podido hacer frente a las puntas de producción y algunas han tenido que hacer suspensiones temporales. En el segundo semestre apareció la inflación y, después, el Banco Central Europeo nos despierta una mañana diciendo que suben los tipos de interés, es decir, que se encarece otra vez el dinero, lo que implica para las pymes que el endeudamiento es mucho más caro.



A pesar de este difícil contexto, ¿se puede hacer alguna lectura positiva?

Desde luego, y es con la que me quiero quedar pues, a pesar de todo, las pymes hemos aguantado el tirón, hemos conservado los puestos de trabajo y hemos demostrado que apostamos por la marca Aragón y por la marca país para hacer todo lo posible por no tener que cerrar.



¿Qué acciones considera necesarias para que mejore la delicada situación económica que vive el país?

Lo primero que le pediría a la Administración es que diésemos un plan integral de apoyo a las empresas. Se han perdido en el primer semestre más de 16.000 en todo el país. Es muy importante que el tejido empresarial se mantenga y crezca, que haya una cultura emprendedora y que las compañías apuesten por nuestro territorio y vengan a instalarse. Para ello, necesitamos que las infraestructuras y la conectividad estén al 100% y que la digitalización sea transversal. También que se ponga en marcha por fin la simplificación administrativa y la eliminación de barreras burocráticas, así como trabajar porque la cohesión territorial sea una realidad.



Son muchas las voces que piden un acuerdo entre patronal y sindicatos en materia de salarios ante este contexto de inflación. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Tenemos claro que indexar los salarios a la inflación lleva a que esta se descontrole todavía más. Apostamos porque las empresas paguen salarios dignos, no hay que olvidar que nuestra fuerza reside en el talento de las personas que tenemos. Pero también decimos que si esos salarios se disparan, muchas no van a poder hacer frente a la situación. Los costes se han triplicado en muchos casos y numerosas compañías no están vendiendo con los márgenes que deberían. Para el pacto de rentas, hay que tener en cuenta cuestiones como el tamaño de las empresas, los funcionarios públicos o el tejido productivo que queremos tener, porque en Aragón el 95% lo forman micropymes.



Es la primera mujer que preside Cepyme Aragón. ¿Cómo han sido estos primeros meses en el cargo?

Han sido de vértigo. Meses de trabajo y viajes constantes, de conocer multitud de asociaciones recorriendo el territorio. Pero estoy muy contenta. Y, en cuanto a ser la primer mujer, muy orgullosa. Es muy importante romper esas brechas y visibilizar que podemos ocupar cualquier puesto. Y creo que estas situaciones se normalizarán cuando ya no nos tengan que hacer esa pregunta.



¿Qué espera del 2023?

Va a ser muy complicado porque es un año electoral y, cuando pasa eso, la administración a veces se paraliza. Hasta mayo o junio no habrá resultados, entonces tendremos que trabajar más para el segundo semestre. Mi deseo es que esa incertidumbre económica deje de serlo, que atajemos la inflación y que tengamos controlada la crisis energética. Eso significaría que las empresas y, en definitiva, los trabajadores y la sociedad en general podríamos tener un año mucho más tranquilo.