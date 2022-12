Alfonso Sánchez Hormigo: "Lluch hubiera hablado incluso con la persona que le disparó"

Se retoma el seminario sobre Ernest Lluch. ¿Había ganas?

Hacía casi cinco años que no había seminarios. La sección aragonesa de la fundación empezó su actividad en 2005, cuando descubrieron que Lluch tenía un gran arraigo aquí y que estaba un discípulo suyo dando clases de pensamiento económico. Se creó la sección con gente que conocían de verdad a Ernest Lluch, fueran de la ideología que fueran. Hay mucha gente que cree que es una fundación del PSOE y que yo debo ser socialista, pero yo no he militado nunca en ningún partido. Creo que no sería correcto siendo director de la organización en la Comunidad.

¿Qué se va a hacer en este ciclo?

Hay cinco cosas programadas. Lo que siempre hemos hecho, un acto sobre Ernest Lluch, tras el aniversario de su asesinato, para presentar la obra ‘Memorial del contador Luis Ortiz a Felipe II’; una conferencia de economía de actualidad, que lleva el nombre de Fuentes Quintana, que tuvo una relación intensísima con él en un proyecto de colección de libros. Queremos revivir el ciclo que se llama ‘Primera plana’, donde hemos tratado la crisis en profundidad, en abril. También un curso de verano en Jaca, sobre el centenario de la crisis política más salvaje que ha habido en nuestro país, previa a la Guerra Civil y, para finalizar, un seminario con la Universidad Menéndez Pelayo sobre las principales mujeres economistas. Será algo vanguardista.

¿En qué consiste el ‘Memorial del contador Luis Ortiz a Felipe II’?

Este libro es fantástico. Luis Ortiz es un contador que en el siglo XVI le escribe un informe a Felipe II de por qué el imperio va a terminar mal. Es la primera quiebra explicada por un economista. Le dice los remedios que tiene para que eso no vuelva a pasar a cambio de una discreta comisión del 10%.

Qué cosa más curiosa.

Es la primera quiebra anunciada, no de España, sino del mundo. Es un libro muy importante. Hay un editor de facsímiles en Frankfurt que, de todos los libros más importantes, busca a la persona que sabe más de eso en Europa y el prólogo lo saca en el idioma original. Le pidió a Ernest Lluch el prólogo de esta obra. Lo hemos rescatado, se lo hemos retraducido y lo hemos puesto como un libro homenaje a los 20 años del asesinato. Con ese motivo hacemos un acto, con la colaboración de Ibercaja y de la Cámara de Comercio, para presentar este libro junto al director de la colección, Pedro Schwartz.

¿Qué relación guardaba Ernest Lluch con Aragón?

Tuvo una relación dilatada desde la época de la primera democracia. Yo lo conocí en el 85, cuando era ministro. Ahí empiezo a invitarle a Zaragoza y empieza a dirigir tésis y a estar en tribunales. Después de eso, tras varios actos, Zaragoza era la ciudad de encuentro. La fundación ha buscado algo que la identifique, no solo la memoria de Lluch, y eso ha sido la palabra diálogo. Ernest hubiera hablado incluso con la persona que le disparó. Hablaba con todo el mundo y le mataron por eso.

¿En qué punto se encuentra actualmente la economía?

De incertidumbre, por varias razones. España es un país dependiente del resto de economías, por lo que dependemos mucho de lo que ocurra con la guerra en Ucrania, que es uno de los factores más claros que repercute en el coste de la energía. Ahora parece que da un respiro, pero no sabemos qué va a pasar.

¿Nos esperan unas Navidades duras?

Gracias al efecto imitación, que se ha notado este verano, ya que la gente había ahorrado forzosamente con la pandemia, no creo que la cesta de la compra se vaya a ver muy mermada. Es más incertidumbre de cara al año que viene, ya que se presenta un escenario político al que nos acercamos, que son las elecciones.