Cs Aragón aboga por una "solución de consenso" tras el paso al frente de Edmundo Bal

Nuevo frente abierto en Ciudadanos. Edmundo Bal aspira a liderar a los liberales, un anuncio que sorprendió a pocos en la Comunidad, tras unas semanas complicadas por la ley del ‘solo sí es sí’, y cuestiones varias. Desde Cs Aragón aseguraron que no van a «contribuir a alimentar ningún tipo de confrontación». «Tenemos el deber de no renunciar a una solución de consenso y unidad para salvar un proyecto político, necesarios como nunca para España», resaltaron. No viven su mejor momento los liberales, que intentan conservar el centro y la influencia, aunque las encuestas no son halagüeñas.

No quieren que la refundación se convierta en una «guerra de nombres», porque lo importante «debe ser el partido». Pero lo cierto es que sumerge a la formación en un mar de dudas.

Una liberal aragonesa, Sara Giménez, se ha posicionado a favor de Bal. «Tenemos que reconectar nuestro proyecto con la sensibilidad social y con lo que piden los afiliados. Tenemos que tener generosidad para trabajar todos juntos en esa dirección», señaló en un tuit donde se hacía eco del anuncio de Bal. Los dos fueron protagonistas, junto a Albert Rivera e Inés Arrimadas, de un mitin en el jardín de invierno del Parque Grande en marzo de 2019.

— Sara Giménez (@SaraGimnez) December 2, 2022

Recordaba entonces el abogado del Estado cómo aprendió a ser funcionario en Zaragoza, donde vivió dos años, los de la Recopa, a la que se refirió en uno de sus estrenos mitineros.

Su última visita fue durante las Fiestas del Pilar, el pasado 11 de octubre, un día antes que su ‘jefa’, anécdota que ya entonces no pasó desapercibida para más de uno.

En mayo de 2021, Bal se convirtió, junto a Daniel Pérez Calvo, el coordinador de Cs en Zaragoza, en el hombre fuerte de Arrimadas, a pesar de fiasco de las elecciones en Madrid. Coincidieron Bal y Pérez Calvo en Zaragoza el 11 de octubre, cuando ya habían surgido los críticos ‘Somos Ciudadanos’, que se fijaron como objetivo «dar voz a los afiliados» y que tuvieron en Susana Gaspar y la vicealcaldesa de la capital, Sara Fernández, los máximos exponentes en la Comunidad. El paso al frente de Bal no representa para ellos un cambio sustancial. Siguen a lo suyo, preparando enmiendas, y esperando a que culmine el proceso congresual. A nivel nacional, la plataforma confirmó que no respalda la candidatura de Bal para liderar la formación, ya que a su juicio toda la Ejecutiva «está caduca» y «no es la solución para motivar ni a las bases ni al electorado».

Hace poco más de una semana, Bal reprendía a la concejala liberal zaragozana Carmen Herrate, por las declaraciones en las que sugería que Irene Montero es ministra porque la ha «fecundado el macho alfa». «Es absolutamente impresentable», censuró Edmundo Bal. «Ya entenderán ustedes que yo soy quien más puedo discrepar con Irene Montero en todas sus políticas, pero desde luego siempre la voy a tratar con respeto y es lo que también le pido, por supuesto, a todo el mundo que haga con nosotros», afirmó.

El proceso de refundación sigue en marcha. Acaba hoy el plazo de presentación de enmiendas, en las agrupaciones han trabajado en ellas y se votarán del 10 al 11 de diciembre. Del 9 al 11 de diciembre se podrán postular los compromisarios y se elegirán, también por votación, los días 14 y 15. Las elecciones internas a portavoz político y secretario general se celebrarán el 9 y el 10 de enero. En el seno de Cs Aragón ya hay quién se pregunta en qué posición quedará Daniel Pérez Calvo si Inés Arrimadas se presenta y no gana, y en pleno proceso de elaboración de las listas para el 28-M.