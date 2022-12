¿Cómo afectan realmente las malas noticias que aparecen en los medios de comunicación al imaginario colectivo? ¿Qué papel juega la justicia restaurativa en este aspecto? Estas preguntas se han resuelto este jueves en la IX Jornada de Justicia Restaurativa y Sociedad Civil, organizadas por la Asociación ¿hablamos? que se han celebrado en el Hotel Innside de la capital aragonesa.

Existen algunas incógnitas en torno al periodismo constructivo y la justicia restaurativa. ¿Qué son y qué no son? Carlos Piñeyroa, presidente de la Asociación ¿hablamos? y Alfredo Casares, fundador del Instituto Periodismo Constructivo, han charlado este jueves sobre ello en las jornadas. "Según un estudio, en 2022 casi la mitad de españoles creen que los medios de comunicación favorecen a la división social", indicaba Casares. Esto no deja de ser un factor propio de los medios, al igual que la polarización. El periodismo constructivo se centra en las soluciones a los desafíos sociales, mientras que el tradicional "ve solo lo negativo, sobredimensiona los problemas y así se erosiona la confianza en los medios". "El periodismo constructivo no es nuevo, pero hay que hacerlo más habitualmente", ha señalado el también periodista.

Por su parte, Carlos Piñeyroa ha explicado que "en el ámbito del delito, no hay responsabilidad individual, hay una parte social importante". Del mismo modo, ha detallado la labor que realiza la Asociación ¿hablamos?, que trata de hacer una mediación penal y penitenciaria. "Existe una visión de la justicia muy polarizada", ha dicho. Tras un breve diálogo, se ha celebrado una mesa redonda que ha contado con la presencia de Jorge Ollero, director del Servicio de Justicia Restaurativa en Navarra; Patricia de la Vega, periodista e Hija de la Caridad; y Mikel Iturbe, director de HERALDO, quien ha incidido en que los medios de comunicación "son copartícipes de lo que pasa en la sociedad" que deben adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder su condición. "El periódico construye sociedad", ha expresado.