Buen sabor de boca entre un auditorio muy variado

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, hizo este lunes un repaso prolijo de la actualidad de la Comunidad Autónoma ante un centenar de invitados de distintos ámbitos, casi tantos como temas tratados durante su charla con el director de HERALDO, Mikel Iturbe.

Política propia y ajena, inversiones, sanidad, educación, impuestos, nieve, justicia... El catálogo de preguntas y respuestas fue amplio y la sensación general que quedó en el ambiente, una vez concluido el desayuno informativo, es que el presidente es un político “con muchas tablas”. “Ha sido un encuentro dinámico en el que se ha mostrado activo y perspicaz ante algunas preguntas con un poco de trampa”. En ello coincidían la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), María López, y la presidenta Cepyme Aragón, María Jesús Lorente.

A la cita asistieron representantes de Amazon Web Service como David Blázquez, public policy manager de la división tecnológica de Amazon, así como de Aragón Plataforma Logística y de Ibercaja, patrocinadores del encuentro. El presidente y el director general de la Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, estuvieron junto al presidente de la entidad, Francisco Serrano.

Tras el diálogo, José Luis Rodrigo comentaba en un corrillo que le había dejado “sensaciones muy positivas; se ha hablado de muchos temas y me voy con un buen sabor de boca del futuro que tiene Aragón por delante”.

El presidente de HENNEO, Fernando de Yarza López-Madrazo, y la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza López-Madrazo, estuvieron junto al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. Además, los consejeros Mayte Pérez, Felipe Faci y Carlos Pérez arroparon al presidente aragonés en esta cita. Todos ellos tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el consejero delegado de HENNEO, Íñigo de Yarza López-Madrazo.

Fernando Arcega, adjunto a la dirección de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, agradecía a HERALDO haber propiciado una conversación “muy fluida, tratando temas incisivos, pero en un tono agradable y en un ambiente distendido”. Estas impresiones las compartió junto a compañeros de mesa como el director ejecutivo de HENNEO Audiovisual, Pepe Quílez, y el director de ESIC Zaragoza, Antonio Sangó.

Pero más allá del ámbito político e institucional, la representación social fue amplia. La ex presidenta del Comité Unicef Aragón, Pilar de la Vega, charló animadamente con el director gerente de Aragón Exterior, Ramón Tejedor. Además, alrededor del café mañanero se dieron cita invitados como Juan Luis Díez, de Air Horizont; Raimundo García-Figueras, de Ariño Duglass; David Álvarez, de Deloitte; Ignacio Montaner, de Endesa; Daniel López, del Grupo MLN; Emilio Garcés, de Lumbrada, o Rafael Hernández, del Grupo Hospitalario HC. Este último destacaba “el carácter moderado y aragonesista” de la intervención de Lambán. “La música que he oído me ha gustado”, resumía.

También asistieron representantes de otros ámbitos como Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón; Félix Longás, presidente de la industria agroalimentaria; José Miguel Sánchez, de la Cámara de Comercio, y periodistas como José María Tejerina, director regional de Radio Zaragoza; Rosa Pellicero, de Atades; Laura Marco, de Cafés Orús, o Consuelo García, de Correos.

Una vez concluida la entrevista, el presidente del Gobierno de Aragón fue uno de los últimos en marcharse. En un corrillo amplio conversó animadamente con Fernando y Paloma de Yarza López-Madrazo. A la charla se sumaron algunos de sus consejeros y el coordinador general de Ciudadanos Aragón, Daniel Pérez Calvo. Prácticamente fue del último que se despidió Javier Lambán.

En ese encuentro, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón le recordó que “el jueves tenemos una comparecencia para hablar de algo que nos preocupa mucho: la relación institucional del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza”.

En esa cita, adelantó Pérez Calvo, “voy a dejar claro que los concejales de Ciudadanos no se confunden con los del PP, tal y como él ha sugerido en este desayuno; nuestra disposición es clara para desbloquear temas como el de la nueva Romareda”. “Si el PSOE quiere –concluyó tajante– con Ciudadanos va a ser posible el entendimiento, ya que la consejería de Urbanismo depende de nuestro partido. No somos una fuerza subordinada del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza”.

Fue el último detalle de un encuentro que, más allá de lo que se escuchó en el desayuno informativo, dejó claro que la maquinaria preelectoral empieza a engrasarse.