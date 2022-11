El PP pide a Repollés que explique ante el pleno de las Cortes el colapso de las Urgencias hospitalarias

El grupo parlamentario Popular en las Cortes de Aragón ha registrado una petición de comparecencia de la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Sira Repollés, para que explique ante el pleno del Parlamento la situación de "colapso" de las Urgencias hospitalarias, especialmente en la ciudad de Zaragoza.

En rueda de prensa, la diputada portavoz de Sanidad del PP en la Cámara aragonesa, Ana Marín, ha indicado que también van a defender una proposición no de ley que reclama "reforzar" las Urgencias hospitalarias en las épocas del año "donde el colapso es más previsible" y reabrir los puntos de atención continuada que se cerraron en 2021 en la ciudad de Zaragoza.

Igualmente, reclamarán una nueva UCI pediátrica para el Hospital Infantil de Zaragoza ya que la actual "no da cabida a todas las necesidades" y que para el transporte sanitario urgente, en casos de gravedad, no haya límites entre comunidades autónomas y la intervención "se guíe por la humanidad, que es lo que le falta a este Gobierno y no por un protocolo de 2016".

La diputada ha hecho referencia a lo ocurrido en Alcañiz, donde una madre ha denunciado lo ocurrido con su bebé de tres meses, que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Castellón, para lo que este último ofreció enviar una UVI especializada en pediatría, con incubadora y dos intensivistas pediátricos.

Sin embargo, ha contado Marín, el Gobierno de Aragón impidió la entrada de ese vehículo "alegando un protocolo de 2016", "que, por cierto, no hace ninguna referencia a la no posibilidad de que una ambulancia de otra comunidad pueda asistir a un paciente de Aragón", para después asegurar desde Sanidad que se había descartó esa opción porque era más complicada "e implicaba un retraso en la atención del menor".

La parlamentaria del PP ha alertado del hecho de llevar a un bebé de tres meses, "que no podía respirar, en una ambulancia sin incubadora y sin intensivistas pediátricos" y que había tenido que estar "nueve horas y media" en el Hospital del Alcañiz por falta de camas pediátricas. Ha añadido que después de haber partido hacia Castellón la ambulancia tuvo que regresar porque el bebé empeoró.

Martín también ha criticado al Gobierno de Aragón porque ha estimado que solo reaccionada "frente a la denuncia" en los juzgados lo que refleja "la importancia que da a la realidad sanitaria frente a la realidad judicial".

Urgencias

La diputada del PP ha precisado, sobre las urgencias hospitalarias, que se da estos días una situación de colapso por la época estacional de aumento exponencial de virus respiratorios, "que se repite año tras años" y por eso "previsible" y "tan sencillo de solucionar" reforzando las plantillas en estos momentos.

Otro de los motivos que, a su entender, genera esta situación es la "ineficacia" en la gestión y los recortes aplicados en el sistema sanitario aragonés, después de que en junio de 2021 se cerraran los puntos de atención continuada -donde se atienden urgencias- de los centros de salud Actur Sur, Arrabal, Parque Goya, Rebolería, San José Norte, San José Centro y Torre Ramona, en la ciudad de Zaragoza, que desde el Departamento de Sanidad "denominaron remodelación", ha ironizado la diputada.

La parlamentaria ha recordado que la consejera de Sanidad, tras las "quejas" de sindicatos y vecinos, "se comprometió a revisar" estos cierres, "pero hasta hoy", para añadir que las personas que deberían ser atendidas en ellos acuden a los hospitales.

Marín ha detallado que en el caso del Hospital Royo Villanova de Zaragoza han llegado este lunes, en dos horas, al Servicio de Urgencias, 74 pacientes, "que saturaron la sala de espera y los pasillos", un "colapso" que obligó al centro a pedir camas a otros hospitales, llegando a haber hasta 205 enfermos en Urgencias "esperando a ser atendidos", con una diversidad de patologías y todos "mezclados", "atentando contra el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad que contempla la ley para el paciente".

La diputada del PP ha expuesto que en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha sucedido algo parecido ya que este lunes ha estado "colapsado" y esta mañana, sobre las 11.30, había 70 pacientes en la sala de espera pendientes de subir a planta y 23 esperando en el pasillo para poder acceder a esa sala, ha relatado.

"La situación es tan grave que se ha desprogramado toda la actividad quirúrgica para atender a los pacientes de Urgencias", a pesar de lo cuál "hay camas en ese hospital que permanecen cerradas", ha glosado.

Urgencias del infantil

La parlamentaria ha manifestado que el Hospital Infantil de Zaragoza, que también atiende a los menores del Hospital Royo Villanova ya que las urgencias pediátricas de este centro están cerradas desde marzo de 2020, ha asistido este lunes a más de 42 menores, con todo tipo de patologías.

En este caso, ha dicho, "la situación se complica porque a los procesos normales, se suma el virus respiratorio sincitial, que se repite año tras años, y ya en 2019 y 2021 provocó el colapso en la UCI del Infantil", a pesar de lo cual hasta este lunes solo había seis camas, lo que ha supuesto "que muchos menores hayan sido trasladados a las UCI de comunidades autónomas vecinas".

Marín ha recordado que el Departamento de Sanidad se comprometió en 2021 a abrir tres camas más en UCI, pero "no ha sido hasta ayer" cuando se ha procedido a ese incremento de dotación.

Hospital San Jorge

Por otra parte, la diputada del PP ha criticado la instalación de un TAC portátil en una calle lateral a las Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, fuera del recinto hospitalario, medida adoptada mientras se sustituye uno de estos aparatos en el mismo.

Ha apuntado que al ser un TAC portátil no caben las camas de UCI, ni de Urgencias y esto ha provocado "numerosas denuncias por parte de los profesionales sanitarios" y el envío de una carta al Departamento de Sanidad, que no ha recibido contestación.

Marín ha agregado que el tiempo otoñal, con frío y lluvia, ha obligado, por ejemplo, a que un paciente con código ictus tuviera que ser llevado hasta ella en silla de ruedas y protegido con dos mantas térmicas, mientras que el viernes pasado falleció un paciente con código ictus mientras era trasladado del interior del hospital hasta ese TAC. "Frente esto no hay palabras", ha apostillado.

Esto ha hecho que tanto los profesionales de la UCI, como los del Servicios de Rayos y de Urgencias hayan registrado un escrito "quejándose de la dificultad" y sosteniendo "que esos traslados son un atentado para la seguridad del paciente".

Marín ha sintetizado: "Ésta es la realidad y no otra, el día a día de los aragoneses, que todos conocemos porque nos afecta" y que refleja que la sanidad pública aragonesa "se deteriora día a día", para opinar que lo descrito "reviste extraordinaria gravedad" y "merece una respuesta inmediata" y una reacción "de responsabilidad" por parte del Gobierno de Javier Lambán y de la consejera Repollés.