Primera prueba de certificación de nivel Avanzado C1 del aragonés: “Es un hito histórico”

Este jueves, a las 16.00, la Escuela Oficial de Idiomas número 1 de la capital aragonesa se convierte en el escenario de “un hito histórico” para la lengua aragonesa con la celebración del primer examen de certificación de nivel Avanzado C1 del aragonés, adecuado al Marco Europeo de Referencia. “Quienes aprueben obtendrán una titulación oficial en lengua aragonesa situando nuestra lengua en pie de igualdad con las demás”, reivindica José Ignacio López Susín, Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

Un total de 156 personas se presentarán a dicha prueba -82 al C1 y 74 al B2-, que consta de cuatro partes: expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora; como dicta el marco europeo. Así lo establece la orden ECD/1615/2020, de 29 de diciembre, por la que se modificaba la anterior -ECD/1274/2018, de 16 de julio- y que regula la certificación de conocimientos de la lengua aragonesa. “Lo más complejo ha sido adecuar los criterios al marco europeo. Esto no se había hecho nunca”, reivindica López. Una tarea en la que la Dirección General de Planificación y el Departamento de Política Lingüística se han volcado durante meses.

Eso sí, no es un examen al uso. ¿El objetivo? Quienes se presentan a la prueba tendrán que demostrar su capacidad de comprensión y de comunicación en lengua aragonesa. “A partir de ahora el aragonés estará equiparado a cualquier lengua europea, al árabe o al chino, dentro de los idiomas que se imparten en el centro oficial. Sin duda, es un hito histórico para la lengua aragonesa y una manera de dignificarla”, añade.

Sin embargo, no es la primera vez que el aragonés cuenta con pruebas de certificación oficial, aunque sí de un nivel de cualificación tan elevado. Ya en 2019 unas 500 personas se presentaban a las pruebas de nivel B2, B1 y A2 de esta lengua, obteniendo resultado apto más de 160 personas, las cuales se convertían en los primeros en poseer una titulación oficial en lengua aragonesa. En aquella ocasión, aprobaron más del 70% de los presentados en B2, casi un 50% en B1 y un 80% en A2. “Esperamos que el porcentaje de aprobados sea tan elevado o mejor este año”, añade el Director General.

En cuanto al precio, se ha decidido equiparar las tasas al resto de lenguas, con un coste de 15 euros para la prueba B2 y de 20 para la C1. “Poco a poco avanzamos en la normalización del aragonés de a pie de calle”, admite. Algo que demuestra la aparición de programas televisivos como ‘Charrín Charrán’ - primer programa de la historia de Aragón TV íntegramente en lengua aragonesa- o ‘A Escampar la Boira’ en Aragón Televisión, en un momento en el que la cifra de hablantes de lengua aragonesa supera los 20.000, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. “La cifra se duplica si nos referimos a personas que lo entienden. Poco a poco la institucionalización de la lengua va calando en la sociedad y la gente cada vez lo ve como algo más nuestro y más normal”, concluye.

Un momento histórico para el aragonés

Entre las 156 personas que van a presentarse a esta prueba se encuentra Silvia Cebolla (37), presentadora de ‘Charrín Charrán’, que comenzó a interesarse por esta lengua hace casi 20 años. “Desde niña subía a pasar los veranos al Pirineo con mi familia y siempre me llamaba la atención escuchar a la gente hablar distinto. Con 19 años decidí comenzar a estudiar aragonés y me enganchó”, reconoce. Con el tiempo, ha convertido el estudio y la divulgación de esta lengua a través de sus redes sociales en uno de los motores de su vida, creando, incluso, la primera colección de papelería en aragonés. “Que vayamos a vivir un día tan importante para la lengua aragonesa es un hecho histórico. Estoy muy emocionada de poder formar parte de algo así”, reconoce.

También el zaragozano Alejandro Pardos, graduado en Lenguas Modernas de 24 años que descubrió el aragonés, curiosamente, durante su estancia como Erasmus en Bruselas. “Estar lejos de casa y entrar en contacto con tantas culturas en una ciudad tan cosmopolita me hizo preguntarme por mis raíces, mi identidad y mi cultura. Me di cuenta de que nada tenía que ver con los tópicos que existen”, reconoce. Así, tras pasar por la Asociación Cultural Nogará -que lleva años formando a la mayoría de hablantes de la capital aragonesa-, decidió sacarse el diploma de Especialización en Filología Aragonesa por la Universidad de Zaragoza. “Este examen supone un acto de dignificación de la lengua, un paso más en el camino hacia su reconocimiento y su normalización”, admite el joven.

Aunque algo más crítico con la prueba, otro de los aragoneses que se presenta al examen es Dani Giménez (35), maestro de lengua aragonesa en el CRA La Candeleta, de Fonz, donde imparte la asignatura de plástica a niños de 3 a 12 años íntegramente en aragonés. “Obviamente es un gran momento, pero creo que había que haber trabajado antes en la estandarización de la lengua con respeto a las variedades vivas del aragonés”, reivindica el maestro. Algo que vivió en sus propias carnes tras años de formación.

“El primer contacto que tuve con la lengua cuando llegué al Alto Aragón, donde realmente se hablaba; me hizo entender que realmente el estándar aprendido no se correspondía con la lengua viva. Necesitamos una estandarización más ligada a esas variedades y un trabajo previo de la Academia en normativa ortográfica, lematización léxica y campos semánticos antes de hacer exámenes de este nivel”, afirma. No obstante, reconoce que se trata de un “momento histórico que debe tomarse en consideración” y utilizar la experiencia para “no volver a caer en los mismos errores”. “Sería bueno tomar el ejemplo de otras experiencias previas como el asturiano, donde llevan años trabajando en esta línea”, afirma.