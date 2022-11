Lambán replica al PP que en lugar de "mendigar" votos del PSOE por la sedición presente una moción de censura

No se ha hecho esperar la respuesta del presidente de Aragón, Javier Lambán, a la petición del PP de que ordene a los diputados socialistas en el Congreso y en el Senado que voten en contra de la reforma del delito de sedición. El secretario general del PSOE-Aragón, que se reafirma en sus críticas al presidente del Gobierno por impulsar el cambio, reclama al PP que si se siente "con fuerzas y legitimidad" de ser una alternativa real al Gobierno en lugar de "mendigar votos de los socialistas" presente una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. "No se atreve porque carece de la coherencia, la fuerza y la credibilidad para dar un paso de esa naturaleza", ha espetado.

Lambán se ha referido a la "parodia política" que en su opinión han representado el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, y el coordinador general, Elías Bendodo, a las puertas del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para exigirle coherencia y que rubrique con hechos sus palabras votando en contra de la reforma del delito de sedición. Ya ha avanzado el barón socialista aragonés que no lo hará y ha pedido al PP que no cuente con él para secundar sus estrategias políticas en un asunto, el de la reforma del delito de sedición, en el que "está demostrando una notable incapacidad para presentarse a los españoles como un verdadero proyecto alternativo de Gobierno". Ha reclamado al PP que cumpla la Constitución en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que "lleva años bloqueada por voluntad clara" de los conservadores porque, en su opinión, "la composición les favorece".

No ordenará Lambán a los diputados y senadores socialistas aragoneses que 'tumben' la reforma en las Cortes Generales porque no le corresponde. "Establecen sus votos en las reuniones del grupo parlamentario. El PSOE no sería un partido serio si cada diputado según la provincia de la que provenga votara una cosa distinta", ha argumentado. Y le ha parecido "cínico" que se pida desde el PP, donde funcionan como "maquinaria militar". A Azcón le ha vuelto a reprochar que sea siempre "la voz de su amo", "un delegado del PP" que se pone a disposición de lo que sus jefes en Madrid le digan.