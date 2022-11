La DPZ cifra en medio millón los daños por el fuego de Añón

El conjunto de los seis municipios afectados por el incendio del Moncayo -Vera, Borja, Alcalá, El Buste, Añón y Ambel- ha sufrido daños cifrados en 563.000 euros. Así lo valoró ayer la Diputación de Zaragoza, cuyo presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, se reunió con los alcaldes de estas seis localidades para hacerles llegar el informe de los perjuicios causados por las llamas. Vera de Moncayo, ha sido el municipio más afectado, con pérdidas de 321.587 euros. Las ayudas podrán ser concedidas en diciembre.

Según los informes del servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras, Borja fue el segundo más dañado, con un valor de 95.950 euros, seguido de Alcalá de Moncayo (71.664), El Buste (39.747), Añón de Moncayo (31.193) y Ambel (3.588).

Durante la reunión con los ayuntamientos afectados, algunos regidores se mostraron en desacuerdo con varias de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Diputación de Zaragoza en sus municipios, por lo que el presidente optó por darles la posibilidad de pedir la revisión de esas cuantificaciones. "Nosotros pagaremos el 100 por 100 de los daños, pero quien establece a cuánto ascienden esos daños son los técnicos", recordó el presidente de la institución provincial. Por ello, los municipios que lo deseen podrán presentar las valoraciones de sus propios técnicos "para ver si se acepta alguna de sus alegaciones, aunque eso supondrá que sus ayudas no podrán concederse en diciembre como las del resto de ayuntamientos".

Como ya adelantó HERALDO, la Diputación de Zaragoza no dispone del dinero suficiente en las aplicaciones con las que se financian este tipo de actuaciones, por lo que la institución provincial debe hacer una modificación presupuestaria que será aprobada por el pleno de la semana que viene y que luego tendrá que salir a exposición pública durante 15 días. "Se debe a una cuestión puramente administrativa, no de falta de fondos", detalló Sánchez Quero, y recalcó que las subvenciones "serán plurianuales, así que los ayuntamientos no tendrán ningún problema con los plazos para ejecutar y justificar las actuaciones".

En Vera de Moncayo, la DPZ ha valorado los daños sufridos por el fuego en el paseo que lleva hasta el monasterio de Veruela; en las piscinas municipales; en el yacimiento ibérico y el poblado celtíbero; en el pabellón municipal; en el parque fluvial del río Huecha; y en la pared del cementerio.

A diferencia del incendio del Moncayo, el originado en Ateca tan solo tuvo un municipio afectado por este tipo de daños de infraestructuras municipales, Moros -cuyo terreno municipal fue casi calcinado en su totalidad-. En total, tuvo pérdidas de unos 200.000 euros, cifra la DPZ.