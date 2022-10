Natividad Isabel Peña Bonilla: "Tenemos que empezar a ver la parte positiva de África"

Tendrá ya las maletas preparadas para su nuevo destino: Zimbabue.

Me gustaría estar ahí a principios de noviembre.

Le hará mucha ilusión, ¿no?

Sí. Es un país precioso y el cargo es todo un reto personal. Es la primera vez que voy a estar como embajadora.

Debe ser de las pocas embajadoras aragonesas que ha tenido España.

Alguna más habrá porque hay diplomáticos de Zaragoza.

¿Qué le llevó a ingresar en la carrera diplomática?

Siempre me gustó. Aunque toda mi familia somos de Derecho, yo no lo quería para ejercer sino para presentarme a las oposiciones a diplomático.

Para usted, ¿qué tiene de atractivo ser diplomático?

Me parece que es una persona que tiene una mente abierta e inquietudes, que sabe que el mundo es muy grande y que se puede aprender mucho fuera. Siempre me ha gustado mucho la política y, sobre todo, las relaciones internacionales. Todo eso se junta con un espíritu aventurero, que tienes que tener sí o sí en esta profesión.

En su familia, ¿cómo lo vieron?

Lo de salir al extranjero y conocer idiomas siempre ha sido una cosa que mis padres nos han inculcado desde pequeños. Desde los 9 años he pasado todos mis veranos, primero, en Inglaterra y luego en Francia. Se me dan bien los idiomas, eso comenzó a alimentar mis ganas de ver mundo y no sorprendió mucho.

¿Y ahora que se marcha como embajadora a Zimbabue?

Eso ya les ha sorprendido un poco más. Pero habiendo estado destinada en Angola y Mozambique tampoco es un cambio extremo.

¿Qué importancia tiene para España este país?

Las relaciones bilaterales son buenas, pero tienen mucho margen para mejorar y profundizar.

¿Qué impronta le gustaría dejar?

Me gustaría lograr algo nuevo. Potenciar la presencia de empresas españolas en Zimbabue sería algo muy interesante o estrechar las relaciones culturales en materia de la enseñanza del español.

¿Qué tiene que tener un buen embajador?

Primero, crear muy buen ambiente de trabajo y, a partir de ahí, involucrar a todo el personal de la embajada en que el objetivo es el mismo: que España ocupe un buen lugar con los nacionales y autoridades de ese país.

¿España es valorada internacionalmente?

Sí. Los diplomáticos españoles tienen buena fama. No lo digo yo, se dice que es así. En Europa estamos bien valorados.

¿Y fuera de Europa?

También.

¿Qué interés tiene África para nosotros?

Mucho, sobre todo en los últimos 10-15 años. Se quiere que ocupe un puesto importante en la política exterior. No dejamos no solo de ser vecinos sino que en cierto modo somos hasta un país bicontinental, porque España también está en África: tenemos Ceuta y Melilla. Nuestra relación va más allá de los kilómetros que nos distancia el estrecho de Gibraltar.

¿No llegamos un poco tarde? China se nos ha adelantado.

No diría que nos ha ganado el terreno. Es cierto que está presente en muchos países africanos, pero lo está en otra dimensión que la de los países occidentales. Ha entrado sobre todo en el área de la explotación de los recursos naturales y muchas veces otorga un cheque en blanco y eso es lo que no hace Occidente, que vela por el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. En intercambios económicos, la UE sigue estando por delante de China con todos los países africanos.

¿Cree que se podrá cambiar esa imagen de África como un continente subdesarrollado y que puede tener un futuro mejor?

Ese futuro, aunque cueste creerlo, es ya presente. Occidente tiene una mirada un poco condicionada con las desgracias que ocurren en los países africanos por hambrunas, cambio climático y desastres naturales. Por ejemplo, esos países tienen unas relaciones económicas entre sí brutales. Hay muchas cosas que son buenas noticias y quizá somos nosotros los que tenemos que cambiar el prisma y empezar a ver esa parte positiva de África que está ahí.