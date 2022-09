Aragón podría empezar a recibir las vacunas adaptadas a nuevas variantes en la segunda quincena

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que a lo largo de este mes llegarán a España un total de 10 millones de dosis de nuevas vacunas adaptadas contra ómicron, tanto de Pfizer/BioNTech como de Moderna. Desde la Consejería de Sanidad adelantaron que aún no tienen ninguna notificación por parte del Ministerio del número de unidades que le corresponden a la Comunidad y, a falta de recibir confirmación oficial, podrían comenzar a llegar las primeras durante la segunda quincena de septiembre.

La campaña de vacunación ha ido perdiendo intensidad durante las últimas semanas, pero cogerá de nuevo fuerza en otoño, cuando se comiencen a administrar las cuartas dosis. La curva epidemiológica está en niveles mínimos, con una incidencia acumulada semanal de 14,9 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, las autoridades sanitarias llevan tiempo advirtiendo de que la pandemia de la covid aún no ha pasado y, por eso, hay que seguir centrándose en la campaña de vacunación. Para la inoculación de las segundas dosis de recuerdo se priorizará a las personas internas en residencias de mayores y de 80 y más años, después al personal sanitario y sociosanitario, y se continuará con aquellas con condiciones de riesgo y con edad entre 60 y 79 años. A falta de concretar los detalles de cómo se articulará la próxima fase de la campaña, estas cuartas dosis se podrían recibir de manera simultánea con las vacunas contra la gripe, como ya se hizo en la temporada pasada. Se requerirá entonces de nuevo de un esfuerzo muy importante porque, en pocos meses, se administrarán, entre covid y gripe, en torno a 700.000 u 800.000 vacunas.

Darias, al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, indicó quelas vacunas podrían empezar a aplicarse entre "finales de septiembre y principios de octubre". Tal y como avanzó, la Comisión de Sanidad Pública decidirá durante esta semana cuándo se empiezan a inocular estas dosis, que seguramente será a partir de la segunda quincena de este mes.

El ritmo de la campaña de vacunación contra la covid-19 en la Comunidad ha ido descendiendo paulatinamente desde mediados de julio hasta alcanzar el nivel más bajo. De hecho, fuentes de la Consejería de Sanidad informan de que en la última semana se inocularon 791 dosis y para los próximos 14 días hay 1.182 citas programadas.

Desde finales de 2020, cuando se puso en marcha el programa, en Aragón se han administrado ya más de 2,9 millones de vacunas contra el coronavirus y, hasta el momento, el porcentaje de personas a partir de 5 años que ha iniciado la inmunización es del 92,15%. Y con pauta completa, del 90,38%. Unas elevadas coberturas que explicarían el descenso de la vacunación semanal.

Sin embargo, la campaña entre la población de 5 a 11 años no alcanza el 47% con dos pinchazos;y la dosis de refuerzo en los menores de 45 ronda el 35%. Inma Cuesta, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac) y miembro del grupo de trabajo que elabora la Estrategia para la vacunación frente a covid-19 en España, recordó que habría que hacer un llamamiento a la vacunación a quienes no tienen la dosis de refuerzo y también a quienes aún no han comenzado con el proceso, porque tienen mayor riesgo de cursar la enfermedad de modo grave.