Los pueblos de Aragón, hasta la bandera: "Hay más gente que nunca"

Mora de Rubielos ha multiplicado su población por cuatro durante varias semanas de este verano. De unos 1.600 habitantes a más de 6.000. Es lo que ha sucedido en la mayoría de las localidades de Aragón. Las fiestas populares, que han regresado con más fuerza que nunca después de dos años de parón, son uno de los grandes atractivos de los pueblos. A eso se suma que son el destino más económico.

"Diría que todos los que tienen una segunda vivienda aquí -en Mora de Rubielos- han venido este verano a pasar sus quince o veinte días. Está viniendo más gente que en los últimos años porque a nivel económico es lo más barato. Eso sí, hemos notado un bajón en turismo de interior, en viajeros que venían por aquí y se quedaban unos días", reconoce el alcalde de este municipio turolense, Hugo Arquímedes Ríos Navarro.

"Todos los que tienen una segunda vivienda aquí han venido este verano a pasar sus quince o veinte días". Hugo Arquímedes Ríos Navarro, alcalde de Mora de Rubielos

Los negocios de este municipio "cogen oxígeno" durante estas semanas para poder sobrevivir durante el otoño y el invierno. "Las empresas necesitan los meses de verano para que el balance anual sea positivo. Aquí hay mucho movimiento durante julio y agosto porque preparamos actividades prácticamente todos los fines de semana", destaca el primer edil.

Las fiestas patronales de esta localidad se celebran a finales de septiembre y para entonces, el alcalde vaticina que el municipio se volverá a llenar. "Los días festivos esperamos que haya gran afluencia de gente porque normalmente los veraneantes se guardan unos días de vacaciones para no perdérselos", subraya.

Una de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Mora de Rubielos en verano. Ayuntamiento de Mora de Rubielos

En Quinto -un municipio zaragozano de cerca de 2.000 habitantes- las fiestas populares se celebraron hace un semanas y fueron de récord. "No había visto nunca tantas personas en los actos taurinos de la noche. El viernes estaba preocupado porque la gente apenas cabía en las calles y el sábado decidimos llevar la vaca de fuego a la plaza de toros, algo que no se había hecho nunca antes. Aún así, se de algunos, que no pudieron entrar", explica el alcalde Jesús Morales.

"No había visto nunca tantas personas en los actos taurinos de la noche". Jesús Morales, alcalde de Quinto

"Se ve más movimiento y más alegría por la calle. Los que tienen parientes en el pueblo siguen eligiendo venir en vacaciones", explica Morales. El consumo de agua se ha duplicado en este municipio durante los meses de verano. "No es solo porque hay más personas, también es porque se llenan piscinas, se riegan huertos,...", puntualiza.

Los establecimientos de hostelería superaron la facturación de los años de antes de la pandemia, según el primer edil, que estima que durante el verano la población del municipio se ha incrementado en un 20%. Ana Escudero es la dueña de una peluquería de este municipio y asegura que hay más clientes, pero menos facturación. "Vienen muchos veraneantes tanto del pueblo como de localidades vecinas, pero solamente se cortan o se hacen tratamientos capilares. Con el calor que hace, la gente no se peina porque al momento van a ir a la piscina", reconoce esta empresaria.

Quinto celebró las fiestas patronales a finales de julio. Ayuntamiento de Quinto

En Sarrión han alcanzado los 5.000 habitantes estos meses, casi cinco veces más que durante el invierno. "Este verano se habrán abierto casi el 90% de las casas de los ciudadanos que tienen aquí su segunda vivienda. Hay algunas que hacía años que no se veían habitadas", reconoce la alcaldesa, Ana de Miguel.

"Los que vivimos aquí durante todo el año deseábamos volver a las tradiciones de siempre y poder disfrutar sin restricciones". Ana de Miguel, alcaldesa de Sarrión

"Las fiestas de Sarrión fueron un éxito tanto en los días de verbena como en el recinto taurino. El aforo estuvo completo de día y noche", asegura la primera edil, que reconoce que tras dos años de pandemia, "la gente tenía muchísimas ganas". "Los que vivimos aquí durante todo el año deseábamos este momento: volver a las tradiciones de siempre y poder disfrutar sin restricciones", añade.

Lleno en la plaza de Sarrión en las fiestas patronales. Ayuntamiento de Sarrión

También en municipios más pequeños

Escarrilla cuenta con 220 habitantes y en verano la población se llega a cuadriplicar. "Este año hay más gente que nunca. Los que tienen segunda residencia aquí no han fallado", explica el alcalde, Álvaro Castillo. Las fiestas patronales de este pequeño municipio finalizaron este domingo con un seguimiento por encima de lo habitual, según el primer edil. "Ha venido mucho más público que antes de la pandemia", reconoce.

"Este año se nota que los turistas tienen menos presupuesto. Están menos dispuestos a gastar dinero". Álvaro Castillo, alcalde de Escarrilla

Esta localidad, situada en el corazón del valle de Tena, es un lugar muy transitado por los turistas que dedican unos días del verano a hacer actividades de montaña. "Este año se nota que los turistas tienen menos presupuesto. Están menos dispuestos a gastar dinero. Hay mucha caravana e incluso hay quienes acampan en campos y en cualquier sitio que encuentran, algo que no había visto nunca", apunta Castillo, al mismo tiempo que reconoce que los precios han subido entre un 15 y 20% y eso afecta "sin duda" al consumo. "Antes salían para comer y cenar y ahora solo una vez al día", añade

Fiesta de la espuma en Escarrilla el sábado de fiestas. Comisión de Fiestas

Codos tiene censados los mismo habitantes que Escarilla y en verano su población se quintuplica. "El pueblo está a tope, más que otros años, y la semana que viene empiezan las fiestas así que se espera todavía más", explica el alcalde, Emilio Camino Lorente, que asegura estar orgulloso del trabajo que está haciendo la comisión de fiestas. "Hay organizados actos para todos los días y seguro que vendrá mucha gente atraída por las diferentes actividades", cuenta.

"El pueblo está a tope, más que otros años". Emilio Camilo Lorente, alcalde de Codos

Esta pequeña localidad cuenta tan solo con una tienda de comestibles y un club social. "No hay apenas negocios. La dueña de la tienda se jubiló y el Ayuntamiento tuvo que comprarla para que se siga dando el servicio al pueblo. Ahora ha venido un matrimonio de Gerona para llevarla y durante julio y agosto es cuando facturan dinero para todo el año", reconoce el primer edil.