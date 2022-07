Un vídeo crea polémica en torno a una vaquilla en Albarracín: esta es la historia

Un vídeo difundido por el Partido Animalista Pacma en su cuenta de Twitter, en el que se ve a una vaquilla tendida en el suelo, aturdida y sin poderse levantar mientras algunas personas la intentan incorporar agarrándola por las astas y la cola y zarandeándola durante el toro embolado -que tuvo lugar el pasado 25 de junio en la localidad turolense de Albarracín- ha creado polémica en las redes y acusaciones de "trato vejatorio" por parte de esta formación.

El evento taurino fue organizado por la Asociación cultural El Pilar de dicho municipio, tal y como ha informado este miércoles su alcalde Michel Villalta, quien ha señalado que dicha asociación tenía todos los papeles en regla. "El tema de los festejos taurinos está muy regulado; con un veterinario que tiene que estar ahí e inclusive tuvimos una inspección de la Policía autónomica sobre el evento. El Ayuntamiento no es responsable del mismo y no hemos recibido ninguna denuncia formal ni de Pacma ni de nadie", ha señalado.

Que no te engañen: esto también es tauromaquia, y el 24 de septiembre nos manifestaremos en Madrid para exigir su fin. #MisiónAbolición pic.twitter.com/l9PLPAZwkF — PACMA (@PartidoPACMA) July 19, 2022

Según ha explicado Joaquín Castillo, miembro de la Asociación El Pilar de Albarracín, la vaquilla recibió un golpe del toro embolado y cayó al suelo. "La vaquilla salió para recoger al toro que no quería entrar en los corrales, se chocó con el toro, se cayó unos segundos, se quedó un poco aturtida, luego se levantó y se guardó en los toriles. No se rompió nada, ni llevaba ningún corte ni sangre. Hablé con el ganadero días después y está viva en la ganadería, igual que cuando vino", ha dicho.

En el vídeo difundido, que dura 52 segundos, algunas voces hablan de que el animal tiene una pata rota. "Que lleva la pata rota", se escucha decir a un asistente al evento taurino, alertando a los que intentan levantar a la vaquilla, sin éxito en estos momentos.

Castillo rechaza que fuera maltratada ni que recibiera un trato vejatorio. "La están ayudando a incorporarse y que se pueda ir. "La zarandean para intentar levantarla. A una vaquilla brava no la puedes tocar como a un perro, la tienes que coger de atrás. Si se levanta y te coge, te embiste. Tienes que agarrala del rabo e intentar levantarla", apunta. "Manipulan los vídeos como quieren; sacan lo que les interesa", añade.

Mientras, desde el Partido Animalista hablan de "trato vejatorio" hacia la vaquilla. "Los tirones que le dan, el animal está en estado de 'schock'. La normativa que tenemos no permite que se hagan estas cosas a los animales y que ningún civil mate a un animal como se está pidiendo en el vídeo (en él se oye decir a alguien: "Un cuchillo y vale"). Lo que denunciamos es que esto pasa siempre. Los festejos taurinos al final es lo que traen: excesos de noche, adrenalina, alcohol y animales. Al final lo pagan los animales. La normativa dice claramente que esto no puede ocurrir, pero tampoco hay nadie que controle lo que pasa y no pasa", asegura Yolanda Morales, portavoz de Pacma.

Dicho partido recibió el polémico vídeo a través de su correo hace semanas y desde entonces su área jurídica lo ha estado estudiando de cara a una posible denuncia. "Todavía no la hemos puesto, aunque no lo descartamos", ha dicho Morales. "¿Qué es lo que estamos permitiendo en España con los animales y para qué existe una dirección general de Derecho de los Animales, que no hace nada y no se pronuncia?", se pregunta.