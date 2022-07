La Evau de 'Los Chiripitifláuticos', el volcan de La Palma y Rousseau

Más de un alumno preuniversitario se habrá sorprendido este lunes al leer en su examen de Lengua Castellana y Literatura de la Evau en Aragón sobre 'Los Chiripitifláuticos' y sus canciones explicando geografía. Y es que a pesar de estar cerca de su 60 aniversario, han sido unos de los protagonistas del examen de acceso a la universidad.

La primera opción del examen era un texto que se servía de las canciones del programa de televisión de los 60 para satirizar a todos aquellos que han criticado a los geógrafos y sus estudios. También hacía mención especial al volcán de La Palma y a la necesidad de expertos en la materia para mantener a los ciudadanos informados en este y otros casos de catástrofes naturales.

La segunda opción del examen, un texto de la escritora Irene Vallejo, hacía referencias a Rousseau y 'La nueva Eloísa' o Woody Allen y la película 'La rosa púrpura del Cairo'.

Los alumnos han tenido que responder a varias preguntas relacionadas con estos textos, pero sin dejar de lado a los clásicos protagonistas de estos exámenes: García Lorca, la generación del 27 o el teatro de Buero Vallejo.

Han sido 1.233 los estudiantes que se han presentado a las pruebas extraordinarias de la Evau, 198 se han examinado en Huesca, 133 en Teruel y 922 en Zaragoza, en la que es la convocatoria extraordinaria más numerosa de los últimos años, superando la de 2016, cuando hubo 1.198 inscritos. "De la cifra total, unos 300 vienen a subir nota y unos 700 se presentan por primera vez, ya que en junio hubo 180 suspensos", ha indicado el coordinador de la Evau, Fernando Zulaica.

A pesar de los suspensos en la primera convocatoria, los candidatos a entrar a la Universidad el próximo curso 2022-2023 no han perdido tiempo de sus vacaciones y han compaginado su tiempo de estudio con el tradicional viaje a Salou: "Estaba en Salou cuando me dieron las notas. Faltaban tres días para irnos y mis padres vinieron a buscarme por haber suspendido, así que creo que para esta vez me esperaré a que nos den las notas para irme de vacaciones" relata Pablo Sanclemente, del instituto Santa Rosa Altoaragón de Huesca.