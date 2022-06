Aragón afronta el tercer verano en pandemia con la amenaza de una nueva ola de covid

Más de dos años después de que la covid desatara una crisis sanitaria mundial sin precedentes y tras sucesivas olas que han llevado al límite al sistema de salud, la pandemia sigue estando presente, aunque se desconoce con qué intensidad, ya que se contabilizan solo los contagios en los mayores de 60 años, casos graves y ámbitos vulnerables. En los últimos días, sin embargo, se observa un aumento de positivos entre los confirmados por Salud Pública y aquellos que no se notifican ni deben guardar aislamiento, más allá de extremar las medidas de precaución individuales para minimizar el riesgo de transmisión. Una situación que se refleja, a su vez, en un incremento de atenciones en los centros de salud y en Urgencias y que derivan en más ingresos hospitalarios. En este escenario, Aragón afronta el tercer verano en pandemia con la amenaza de una nueva ola, que los expertos califican ya como la novena.

El índice de reproducción en la Comunidad, que señala el número de contagios por un caso activo, se situaba el viernes en 1,25. Desde el pasado 13 de junio se mantiene por encima de 1. "Y en la última semana con crecimiento rápido, es decir, con aceleración en la transmisión comunitaria" que, en todo caso, "se autolimita, porque no existente tantas personas vulnerables". No obstante, según concreta Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y asesor de Sanidad: "Debemos esperar que aunque ómicron tiene un cierto mayor grado de escape a vacunas, y se transmite con más facilidad, la ola no sea muy profunda". La expectativa es que sean ondas "cada vez menos pronunciadas y más infrecuentes". "Es una endemia, y convive con nosotros y nosotros con ella", añade. Pero ¿tendrá impacto en el sistema sanitario? "Sí, naturalmente. Se nota en las Urgencias y en los ingresos diarios, que tienen una tendencia creciente desde el día 15, pero lógicamente los servicios sanitarios absorberán el crecimiento sin problema".

Bernal reconoce que la curva de la pandemia estaría en fase de crecimiento, sería ya la novena ola; aunque reconoce que este término "es un poco ambiguo". "La estrategia de vigilancia es ahora distinta porque el impacto sobre la población es extraordinariamente diferente", indica: "Pero, además, se siguen analizando muestras para ver si hay cambios en las variantes, se continúa proporcionando vacuna y se mantienen algunas medidas para dificultar la transmisión en determinados lugares. Son medidas racionales y suficientes".

Para Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario, "no hay duda" de que la Comunidad inicia una nueva onda de covid-19, pero "es difícil predecir su impacto y duración con los datos disponibles". La octava ola pasó "desapercibida" porque no alcanzó la altura de las anteriores ya que habían cambiado los criterios de notificación. La hospitalización tampoco fue grave porque estaba cerca la inoculación de las terceras dosis: "El problema es que ya estamos a seis meses de aquellas vacunas, y los mayores de 80 hace ocho meses que las tienen puestas". Y a esto se une, añade De Blas, que ahora están las nuevas variantes de ómicron BA.4 y BA.5, que provocan "cuadros clínicos de similar gravedad que las anteriores, y están produciendo muchas reinfecciones aunque también tienen más capacidad de evadir la respuesta inmune", asegura. Y subraya al mismo tiempo:" Ya hay varios estudios que indican que las reinfecciones no causan cuadros más leves, como la gente supone, sino que pueden ser más graves y dejar más secuelas".

Lo que sí se está observando, tal y como recalca, es que "está subiendo mucho el número de nuevos ingresos, a un ritmo muy elevado". En la última semana han sido 88, uno de ellos en uci. Algo que no se aprecia tanto en la curva de hospitalizados totales porque "la estancia es más reducida" y tampoco se nota en las ucis, porque "las variantes ómicron no afectan tanto a nivel de pulmonías en vías respiratorias bajas y no hace falta intubar, los pacientes pueden estar en planta, pero la mortalidad es similar". La actualización del Ministerio de Sanidad habla de 18 fallecidos por covid en los últimos siete días. La letalidad global de la pandemia en mayores de 60 años en la Comunidad se sitúa en el 4,2%, similar al conjunto nacional (4%).

Esther del Corral, médico internista en el Royo Villanova y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) en Aragón, explica que en estos momentos los ingresados por este virus no requieren alto flujo en el hospital. Y, además, la estancia de los enfermos covid es "más corta" aunque siempre tienen casos que pasan más tiempo ingresados:"Son, sobre todo, pacientes que tienen muchas enfermedades". La media de edad del enfermo covid está por encima de los 75 e incluso 80 años.

Contratación de enfermeros

Esta situación llega al inicio de la época estival, cuando está previsto que se cierren más de 500 camas hospitalarias para garantizar las vacaciones de los profesionales sanitarios. Luis Callén, gerente del Sector Zaragoza II (que tiene al Servet como hospital de referencia), reconoció esta semana que el principal problema es la "disponibilidad de recursos de Enfermería". En este sentido, dijo, gracias a la contratación de las recién egresadas de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge "se ha conseguido cobertura suficiente" para "afrontar la actividad veraniega".

Fuentes del Departamento de Sanidad trasladaron que desde el pasado 1 de junio el Servicio Aragonés de Salud ha formalizado casi 300 contratos en Enfermería, unos 60 de ellos en Atención Primaria, fundamentalmente de graduados apuntados a la bolsa.