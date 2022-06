El Ayuntamiento ordena la rehabilitación del edificio del paseo de la Independencia que sufrió desprendimientos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado este jueves por la mañana con urgencia a la empresa Proff, experta en rehabilitación de edificios, para restaurar la zona de donde se desprendieron dos grandes cascotes en la terraza del quinto piso del edificio del paseo de Independencia 25 y asegurar la zona ante el peligro que corren los vecinos.

Cada fragmento que cayó la mañana del miércoles a la terraza del último piso del inmueble pesa unos 20 kilos, comenta el responsable de Proff, nada más subir a emprender sus tareas allí después de haber instalado un andamio cubierto con una tela protectora. El riesgo en la parte superior edificio ha mantenido la zona de seguridad protegida entre el paseo de independencia y la calle Sanclemente.

Daños del molde caído en el edificio del edificio de Independencia 25. R. J. C.

La dueña del último piso del inmueble, al que llegó hace diez años, explica que la noche del martes estaba fuera y no se enteró de la caída de los dos cascotes en su terraza. “Casi me cae encima y de milagro no ha pasado así”, reflexiona Paz, y aclara que “esa parte no me corresponde porque es de la casa”.

El segundo molde afectado está en la parte que da a la calle Samclemente. R. J. C.

Al final, el aviso a los Bomberos y la Policía Local llegó el miércoles por la mañana, sobre las 11.00. Los bomberos ascendieron por una escalera exterior y comprobaron el peligro que hubiera supuesto que esos cascotes hubieran caído a la transitada calle exterior.

El informe de los Bomberos llegó a la concejalía de Urbanismo después de su actuación y poco después se alertó a la empresa de rehabilitación para que actuara con urgencia y asegurase toda la zona afectada en la parte superior del histórico edificio.