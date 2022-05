González Laya, exculpada

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha exculpado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya de cualquier ilegalidad por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Los magistrados corrigen el criterio del juez de instrucción y afirman que fue una «decisión política» sin trascendencia penal. La Justicia se ha pronunciado y su criterio debe ser plenamente respetado. No obstante, ha quedado sin esclarecer quién, cómo y por qué se ordenó la entrada irregular de Gali en nuestro país

El tribunal afirma que «a nivel indiciario parece indudable que Gali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo». Sin embargo, los jueces enmarcan esta decisión en un «un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal». Que no haya causa para la Justicia no supone que el ‘caso Gali’ deba ser archivado también en el escenario político. Todo lo contrario. Debe ser tenido en cuenta porque la pésima gestión de la petición de las autoridades argelinas para prestar auxilio al líder saharaui, aquejado de la covid, fue el detonante de una grave crisis diplomática con Marruecos que tuvo su punto culminante con la entrada de más 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta. Este contencioso no se cerró hasta que el presidente Sánchez modificó, en marzo pasado, la posición tradicional de España en el conflicto del Sáhara, a través de una carta al rey Mohamed VI que desencadenó otra crisis diplomática, esta vez con Argelia, todavía abierta.

La exculpación de González Laya, que fue relevada en la remodelación del Gobierno que acometió Sánchez en julio de 2021, pone fin al periplo judicial. No obstante, queda pendiente el juicio político. El ‘caso Gali’ tuvo y sigue teniendo pésimas consecuencias para los intereses de España.