Reacciones al regreso del rey emérito: "Respeto" desde la filas del PSOE y PP

Las formaciones políticas han reaccionado con posiciones distantes al conocer que el regreso a España del rey Juan Carlos procedente de Emiratos Árabes Unidos es inminente.

Así, desde el PSOE se ha manifestado el "respeto" a "cualquier decisión que tome la Casa Real", en palabras del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia.

"Son decisiones que competen a la Casa Real y nosotros ahí no tenemos nada que comentar", ha apuntado Sicilia en una comparecencia ante la prensa en la sede socialista de Ferraz para abordar la actualidad política.

Según se ha sabido este lunes, el rey emérito volverá a España el próximo 21 de mayo, tras cerca de dos años viviendo en Emiratos Árabes y después de hablar este domingo por teléfono con Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid a su regreso a España.

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado "una decisión personal" que el rey Felipe VI se vea con su padre cuando regrese a España. "Es una decisión personal y por lo tanto ahí no tenemos nada que opinar", ha dicho Bendodo tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde ha considerado "algo normal que un padre hable con su hijo con independencia de todo lo demás". "Siempre somos respetuosos con las decisiones que tome la Corona en ese sentido", ha añadido.

Respecto a que Felipe VI y Juan Carlos I hayan hablado por teléfono este pasado domingo, pese a estar los dos en el mismo país, Bendodo ha apuntado que él habla con su padre "por teléfono estando en el mismo país e incluso en la misma ciudad y no pasa nada", por lo que ha incidido en que es una cuestión personal.

Desde las mismas filas del PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el Rey emérito vuelva a España porque "no tiene ni una causa pendiente" y porque es "pieza clave y angular" de la democracia del país. "Yo desde hace tiempo ya defendí que Don Juan Carlos debería volver. Creo que no tiene ni una causa pendiente y que es una persona con la que no se puede entender nuestra democracia y nuestra Constitución. Como ciudadano libre que es tiene todo el derecho de volver a nuestro país", ha asegurado a los medios de comunicación tras recibir a la selección neozelandesa de rugby, los Classics All Blacks, en la Plaza de Oriente.

"En mi opinión, pesa mucho más que el Rey emérito fuese la persona que, teniendo poderes absolutos, decidió que España fuera una democracia. No se entiende la Transición y la Constitución de 1978 sin él. Es pieza clave y angular de nuestro país", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que al rey emérito Juan Carlos I "la vergüenza le va a acompañar siempre, venga o no venga" a España, y se ha mostrado convencido de que "los pasos" para su regreso están "absolutamente programados desde hace tiempo".

El portavoz del PNV ha dicho haberse "sorprendido" por que el Rey haga "un viaje hasta allí y hablen por teléfono", lo que se puede hacer "desde Madrid perfectamente". Además, ha añadido, no sabe qué tendría "de raro" que, "estando su padre allí, hubieran estado un rato a hablar".

Más contundente ha sido el portavoz de JxCat, Josep Rius, quien ha afirmado que España es un "Estado podrido" por permitir el retorno del rey emérito, al que ha tildado de "corrupto", mientras que por contra impide que el expresident Carles Puigdemont regrese.