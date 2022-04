Marta Gastón: "Lejos de ser negativa ni triunfalista, hay que tener los pies en el suelo"

Ni del todo negativo ni tampoco positivo, salvo en la comparativa interanual. Así ha valorado la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, los datos de subida de 7.400 parados en la comunidad este primer trimestre, un 12,72 % más respecto al trimestre anterior, hasta situar el número total de desempleados en 65.800, y la tasa de desempleo en el 10,14 %, recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA). "Si analizamos los últimos 22 años, en 15 primeros trimestres siempre ha subido el paro y en 7 ha caído. El dato interanual, ha dicho, "es positivo". Sin embargo al comparar el número de desempleados de estos tres primeros meses con los últimos tres del pasado año el dato "ya no es positivo", ha reconocido. "No podemos desprendernos del contexto actual de incertidumbre. La guerra en Ucrania no nos deja indemnes en Aragón", ha dicho.

No obstante, ha reconocido que comparativamente con el resto de España, Aragón mantiene el diferencial positivo, y por detrás del País Vasco, es la que tiene menor tasa de paro con el 10,14% frente a España donde se sitúa en el 13,65%, si bien, ha añadido, habrá que estar pendiente de lo que ocurra con el paro registrado, dato que se conocerá la próxima semana, y de la evolución anual mostrando su confianza en que la tasa de paro vaya mejorando a medida que avance el año por esa estacionalidad que caracterica el mercado de trabajo en España. En este punto, Gastón ha destacado que Huesca, precisamente por la buena campaña de invierno que ha tenido, se sitúa como la provincia con menor tasa de paro de todo el conjunto del país con un 7,07% mientras que en la provincia de Zaragoza la tasa es del 10,87% y en Teruel del 10,35%, según la EPA del primer trimestre.

Por sectores, la consejera ha explicado que son industria y agricultura los que más empleo han perdido al haber 9.100 y 1.200 empleados menos, respectivamente, es decir, un 7,6% y un 3,5% de caída respecto al trimestre interior, mientras que Construcción y Servicios han registrado un mejor comportamiento con 7.800 empleados más y 19.200 respectivamente.

Reforma laboral

Sobre la población asalariada, un total de 493.300, la consejera ha remarcado que en Aragón el 76,7% de dicha población tiene un contrato indefinido (el trimestre anterior era el 75,6%) mientras que en España este porcentaje es del 75,8%. Por tanto, hay 5.600 asalariados más con contrato indefinido que el trimestre precedente, lo que evidencia que la reforma laboral aprobada ya está dando resultados.

Ha destacado también Gastón el incremento en población activa, es decir personas que están buscando empleo y tienen voluntad de trabajar. Son 4.700 más ha dicho que en el primer trimestre de 2021 y 1.800 más que en el último trimestre de 2021. "Es un dato relevante", ha recordado, ya que al sumar esos 1.800 a los 5.600 ocupados menos da el dato de los 7.400 parados más.

Ha mencionado también el dato del desempleo juvenil (personas de entre 16 y 24 años) para decir que en Aragón la tasa se sitúa en el 19,64%, de las más bajas de España, exceptuando Navarra, mientras que en España la media es de 30,18% con lo que la diferencia con respecto al país es de 10,54 puntos, ha subrayado.

Por otra parte, se ha referido al número de hogares con todos los miembros en paro y ha dicho que son 23.700 lo que supone un 6,14% frente al 6,67% del conjunto del país.

"No queremos mostrar triunfalismos ni tampoco ser negativa", ha manifestado. Eso sí, ha precisado, habrá que estar atentos a la evolución del conflicto bélico en Ucrania, el aumento del precio de la energía y a la de la economía "en su conjunto", con medidas como el decreto de medidas anticrisis que se aborda en el Congreso, confiando que los datos de la EPA evolucionen de forma favorable en los próximos trimestres, con las campañas de verano y la de navidades y turismo invernal a final de año". Se ha mostrado esperanzada en que los del paro registrado, que se conocerán el próximo martes, "no den sobresaltos"