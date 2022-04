Lambán alerta de que serían "letales" para Aragón unos Juegos con el foco en el Pirineo catalán, que es la "competencia"

Aunque no se aproximaron las posturas, Aragón y Cataluña siguen intentando pactar una candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Es la conclusión que extrae el presidente de la DGA, Javier Lambán, del encuentro que se celebró este lunes en la sede del Comité Olímpico Español (COE), una reunión a la que Aragón va con "lealdad", "con mucho sentido de Estado" y con la certeza de que unos Juegos de esta naturaleza "serían buenos para España y para el Pirineo". Ha insistido, durante la celebración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), en que para apoyar la candidatura "el Pirineo aragonés tiene que ser tratado igual que el catalán porque no es peor nuestro Pirineo, ni nuestras instalaciones, si acaso mejores". Se ha mostrado, por tanto, dispuesto a llegar a un acuerdo "siempre y haya pruebas en Candanchú, Cerler y formigal, y el reparto sea justo y equitativo". "Es trn sencillo de entender, que no entiendo cómo se le puede poner ningún tipo de objeción si lo que se quiere es que haya Juegos. "Se nos dijo desde el principio que sin acuerdo es imposible que la candidatura llegue a prosperar", ha recordado.

Descarta presentar una candidatura de Aragón en solitario porque es al COE al que corresponde hacerlo. Por eso defiende que, lo que hay que hacer, es "ir juntos", pues no puede ocurrir que se intenten atraer unas olimpiadas a los Pirineos a costa de Aragón salga "maltrecha". Y no solo por razones de "dignidad política como Comunidad", ha dicho, sino también por motivos económicos. " Sería letal para el Pirineo aragonés que apoyáramos algo que pusiera en los focos de todo el mundo el Pirineo catalán porque estaríamos favoreciendo a nuestra competencia en detrimento de nuestros propios intereses", ha recalcado.