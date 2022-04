Las estaciones culminan con éxito una campaña de esquí muy prolongada

Los complejos invernales del Pirineo aragonés finalizan este domingo una temporada de esquí que se ha prolongado durante cinco meses y medio, ya que todas las estaciones iniciaron su actividad a principios de diciembre. Tras el parón que supuso la pandemia, los centros de Candanchú y Astún, en el valle del Aragón, han calificado la campaña como "excelente" y "buena", respectivamente. Aramón, que gestiona Formigal-Panticosa y Cerler, todavía no ha hecho balance y se espera que lo hagan entre hoy y mañana. Las pistas de Javalambre y Valdelinares, en Teruel y que también dependen del holding de la nieve, cerraron a finales de marzo.

Hace varios años que Candanchú y Astún ofertan un dominio conjunto denominado 100K. Ambas estaciones emitieron ayer un comunicado compartido para señalar que la que acaba ahora ha sido "una temporada especialmente importante para los amantes de la nieve". "Salimos de la incertidumbre creada durante dos años de pandemia y comenzamos a volver a funcionar con normalidad", añadían.

Según difundieron a través de sus redes sociales, la respuesta de todos los esquiadores "ha sido buena" y se ha podido "disfrutar de 137 días de esquí en condiciones óptimas en lo que se refiere a cantidad y calidad de nieve e instalaciones". Asimismo, indicaban que "la meteorología ha acompañado la conservación del manto de nieve llegando a espesores máximos de cuatro metros en las cotas altas". "Además, el refuerzo en eventos y la oferta après-ski ha dado muy buenos resultados, que aseguran un desarrollo de cara a próximas temporadas", anunciaban.

Desde ambos centros invernales señalaban que "la satisfacción de la unión Astún-Candanchú es recíproca, tanto por parte de las estaciones como de los clientes". Avanzando el futuro, destacaban que "se consolida así un proyecto con mucho recorrido por delante": "Somos conscientes del impacto que tienen las estaciones de esquí en el tejido económico de la zona, por lo que trabajar en el proyecto de la unión física es una de las prioridades".

En el mismo comunicado se dirigían también a los esquiadores que han acudido durante estos meses a las dos estaciones para agradecerles su "compromiso con el territorio" y el "haber elegido Astún- Candanchú".

Álvaro Luna, director general de Candanchú, indicó que la temporada ha sido "excelente", sobre todo al "poder abrir en las fechas fijadas, incluso anticiparnos". Según dijo, enero y febrero han sido los dos mejores meses. "Marzo también, pero los aficionados ya habían saciado su necesidad de esquiar, cambió la nieve, el tiempo y hubo unos fines de semana no tan buenos", explicó.

Asimismo, destacó que este año ha habido muy buenas condiciones para disponer de nieve de calidad. "Se han producido muchas ventanas que han permitido innivar, por la temperatura y la humedad, y hemos podido tener nieve polvo durante mucho tiempo y mantener hasta hoy lo que hemos mantenido", explicó.

En cuanto a los días de Semana Santa, Luna comentó que el balance ha sido el esperado, "como siempre que su celebración cae en fechas tardías, en abril". El director general de Candanchú señaló que "ha venido mucha gente, con ganas de sol y barbacoas porque el chip de esquiar se empieza a variar a la hora de ir a la montaña por planes alternativos, como el senderismo".

Álvaro Luna aseguró que "ha sido la mejor temporada de los últimos seis años por volumen de esquiadores". "Ahora, a hacer balance y empezar a trabajar para la próxima", añadió.

Astún tardará todavía en sacar cifras de esta campaña que termina, que "ha sido buena, con mucha nieve y mucho sol". Andrés Pita, subdirector general de la estación, afirmó que se ha vuelto a los datos "de las temporadas anteriores a la pandemia". Destacó que la de este invierno, con 137 días, ha sido "muy larga", al caer la Semana Santa a mitad de abril.

Pita resaltó que la nevada que cayó después de Reyes y las bajas temperaturas registradas posteriormente permitieron obtener una base "que nos ha durado mucho tiempo". Según dijo, la nieve recibida hace dos semanas contribuyó a afrontar en condiciones la recta final de la campaña y a que la Semana Santa haya sido "buena". "La lluvia del lunes y el martes ha sido el lunar que hemos tenido, pero después hemos estado bastante bien", precisó.

El dominio 100K ha ofrecido estos días entre 60 y 70 kilómetros de pistas. "Jueves, viernes y sábado el tiempo ha sido espectacular y eso anima a la gente a venir", dijo. El subdirector de Astún añadió que la diferencia de esta temporada con otras es que se ha contado con "un enero y febrero con los fines de semana muy soleados, sin cierres por temporal, lo que ha atraído a los esquiadores.

El sol animó a disfrutar de la nieve a final de temporada J. N.

Cerler



"Teniendo en cuenta que el año pasado no abrimos, esta ha sido una temporada buena», sostuvo Alan López, director del hotel Evenia Monte Alba, al pie de las pistas de Cerler. Apuntó que los contagios de covid en diciembre y enero afectaron a las reservas y que la previsión era mejor que las cifras finales, "pero después de lo que hemos vivido, yo firmo por otra temporada igual". Según dijo, no se han alcanzado pero se están rozando "los datos anteriores a la pandemia". Estos días festivos, el hotel ha estado al 45-50% de ocupación porque "han venido muchos turistas, pero no todos a esquiar sino también a hacer montaña". "Cuando estas fechas caen tan tarde es más complicado para el sector de la nieve", afirmó.