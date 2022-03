Sanidad defiende el nuevo protocolo covid y alerta de que la pandemia no ha acabado

Aragón encara un escenario de transición en la gestión de la pandemia y, desde esta semana, los aislamientos por infección de coronavirus se limitan a profesionales sanitarios y sociosanitarios y se reducen de siete a cinco días. Cambia la definición de caso confirmado y ya no se tienen en cuenta los resultados de los test de autodiagnóstico, por lo que ya no se contabilizarán estos positivos ni se les tramitará la baja. Se ha deshabilitado el formulario de autodeclaración en Salud Pública que se puso en marcha a principios de año para disminuir la tensión del sistema asistencial. Sanidad recomienda, en caso de síntomas, quedarse en casa y cuando sea posible recurrir al teletrabajo.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, defendieron ayer el nuevo procedimiento general de atención a la covid en Aragón, que está basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control del Ministerio de Sanidad, ante un nuevo contexto de la pandemia, con una cobertura vacunal del 91,6% de la población y una prevalencia del 98% de la variante ómicron, más transmisible pero menos grave que las precedentes. Ambos recordaron que "la covid-19 no es como la gripe" y "no es una enfermedad endémica, pero podría serlo en el futuro". "La pandemia no ha acabado" y sigue siendo fundamental la vacunación para aquellas personas que no han completado la pauta: "No nos vamos a quedar a oscuras en la gestión de la pandemia, solo se van a modificar los indicadores a los que vamos a prestar más atención", aseguró Falo.

A partir de ahora, la gestión se centrará en el control de las personas vulnerables y de los casos graves, aquellos que requieren hospitalización. Las pruebas diagnósticas se indicarán para personas vulnerables o relacionadas con ámbitos vulnerables (mayores de 60 años, inmunodeprimidos o embarazadas y usuarios y personal de los centros sanitarios asistenciales y sociosanitarios), ingresos por infección respiratoria aguda de vías bajas, estancia en una región con una variante de interés sin circulación en España y población migrante de reciente llegada a España. Ya no se realizarán cribados al ingreso a pacientes sin síntomas de infección respiratoria ni para la realización de pruebas o ante una intervención quirúrgica. En los colegios no se adoptará ninguna medida diferente. El entorno educativo "no es un espacio vulnerable" e "incluso en las ondas más duras, la transmisión ha sido inferior frente al ámbito comunitario", dijo Falo.

"También se incidirá en la vigilancia de los cambios de patrones epidemiológicos de la enfermedad, así como en la aparición de nuevas variantes que puedan condicionar una peor evolución de la epidemia, para tomar medidas de forma precoz", explicaron. Para el control de la covid, Aragón montará "un sistema transitorio": "Dentro de un año, todas las comunidades tendremos un sistema centinela reforzado de infecciones respiratorios agudas, que medirá gripe, covid y virus respiratorio sincitial. Los más frecuentes en temporada otoño-invierno". El nuevo sistema de gestión de la covid "no es irreversible": "Si viéramos que hay circunstancias que implican una corrección, nos lo plantearíamos. Por ejemplo, ante una nueva cepa que modificara perfiles de virulencia o transmisibilidad".

Respecto a la actual situación epidemiológica en esta séptima ola, "desde hace varias semanas, la curva se ha estabilizado y es complicado que baje más". El portal de Transparencia de Aragón notificó 2.278 nuevos contgios de covid entre el día 22 y el 28 de marzo. A partir de este momento, sin embargo, al cambiar el sistema de información se reducirán los datos. "Es previsible" que tras este periodo valle aumenten las incidencias respecto a la covid, como ocurre en otros países europeos. Sanidad no considera que la situación varíe de cara a Semana Santa y descarta aplicar alguna restricción. Para el gerente del Salud, los datos de ocupación hospitalaria por covid "son alentadores". En planta hay ingresados, en estos momentos, 111 pacientes con coronavirus. La presión asistencial, por todas las patologías, es elevada, y ronda las 2.500 camas aproximadamente, aunque "el sistema tiene capacidad de respuesta". En la uci permanecen ingresados por covid 14 personas, una cifra que se equipara a noviembre de 2021.

A nivel nacional, la incidencia se sitúa en 466,51 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, con 56.633 contagios desde el último informe. La cifra global de muertes se sitúa en las 102.218.