El CITA colabora en el Real Decreto sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha colaborado en la elaboración del Real Decreto sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre aprobado recientemente en el Consejo de ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esta nueva norma tiene por objeto establecer las líneas básicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos arbóreos de interés nacional, en concreto, los instrumentos de planificación, coordinación y colaboración para su conservación tanto dentro -in situ- como fuera -ex situ- del medio natural como explicaban desde el Ministerio.

Las iniciativas encaminadas a la conservación de la diversidad genética de especies clave, adquieren particular importancia, ya que su variación intraespecífica resulta fundamental para su adaptación a las condiciones cambiantes y contribuye de manera significativa a la promoción de la integridad de los ecosistemas y al mantenimiento de sus procesos.

El investigador y jefe del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente del CITA, Eduardo Notivol, ha participado en las reuniones preparatorias y comités que se han organizado en la elaboración del Real Decreto previas a su aprobación definitiva.

Tal y como ha contado Notivol, "tras, quizás demasiados años, por fin ha podido ver la luz el instrumento regulatorio que permite abordar la conservación y el uso sostenible de uno de los pilares fundamentales de la biodiversidad: la diversidad genética a un nivel inferior de la especie".

Con este Real Decreto se "normaliza e institucionaliza" un procedimiento coordinado a escala nacional para definir con criterios "homogéneos" y "acordes" con el programa de conservación de recursos genéticos forestales europeo (Euforgen), para abordar la conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos forestales, ha añadido.

Según Notivol, "en esencia desarrolla un Plan Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales a través de redes de unidades de conservación genética in situ, con el procedimiento de su aprobación y la creación del registro y catálogo nacional, y, por otra parte, contempla la conservación ex situ de recursos genéticos forestales y de material genético de especies de flora silvestre. Ambas estrategias, ex situ e in situ, persiguen conservar la diversidad, pero si bien ex situ se conserva ésta tal cual se encuentra, en las acciones de conservación in situ se persigue además conservar los procesos que han conducido a la diversidad y permitir su progresiva evolución/adaptación".

Además, el CITA será parte de una de las estructuras que establece, el Banco de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre en Red, una de las estructuras que busca mejorar el estado de conservación de las especies forestales y contribuir a los programas de conservación.

En palabras del investigador y jefe del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente del CITA, "este Banco incluirá los ensayos y plantaciones de conservación genética de especies forestales gestionados desde nuestro centro de los géneros Pinus y Populus principalmente, en los que se estudia la variabilidad genética de sus componentes".

Eduardo Notivol es, además, punto focal nacional en Europa de las Unidades de Conservación que se establecen en esta norma: "Europa cuenta con un programa colaborativo para la conservación de los recursos genéticos forestales -ha apuntado- y entre sus herramientas dispone de una plataforma que centraliza y coordina las acciones de conservación de unidades dinámicas (in situ)".

En dicha plataforma (Eufgis) se centraliza y se analiza la información de forma conjunta en búsqueda de lagunas y soluciones. En estos momentos se encuentra en fase de "profunda mejora" y remodelación a través de un proyecto europeo de investigación H2020 denominado Forgenius en el cual también participa el CITA.

"Los recursos genéticos forestales son esenciales para los procesos de adaptación y evolución y de los bosques y los árboles, así como para mejorar su productividad y uno de los recursos más poderosos para luchar contra el cambio global", ha concluido Notivol.