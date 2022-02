Teruel Existe se lanza a concurrir a las autonómicas de 2023 en las tres provincias tras el éxito electoral de Soria Ya

La España Vaciada concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales de la Comunidad en 2023 por las tres provincias. Lo hará con la marca Teruel Existe en su feudo habitual, donde surgió el movimiento que cuenta ya con un diputado en el Congreso, y utilizará Aragón Existe para presentarse por Zaragoza y Huesca. Aglutinará a unas 35 plataformas que tendrán la última palabra a la hora de decidir a qué alcaldías deciden optar y que ratificarán la candidatura autonómica. Cambiarán, además, el formato de agrupación de electores al de partido político. «No nos queda más remedio para no dificultar nuestra capacidad de concurrencia», explicó Tomás Guitarte, diputado en el Congreso de la formación. Antes de verano se conocerá la estructura del partido y este mismo año comenzarán a elaborar las listas electorales.

No ocultaba ayer Tomás Guitarte su satisfacción por los tres escaños a las Cortes de Castilla y León que ha cosechado Soria ¡Ya!, la fuerza política más votada en la provincia. Confesó que se lo que esperaba. «Como dice Ángel Ceña (líder de la formación soriana), han sido tantos años de promesas incumplidas que ha ido calando en la gente, por el descrédito de que prometan cosas y no las hagan. Los perjudicados acaban siendo los mismos: Soria y Teruel», detalló.

Restó importancia al hecho de que la Plataforma de la España Vaciada solo cosechara 19.495 votos el pasado 13-F, de manera que se confirma que solo triunfa, al menos por ahora, en Soria y en Teruel, que tienen detrás activos movimientos sociales que llevan más de dos décadas trabajando. Para Guitarte, el escaso apoyo que recibió se debe a que «las elecciones en Castilla y León se adelantaron, entre otras cuestiones, para pillar con el paseo cambiado a la España Vaciada en la constitución de las nuevas organizaciones». Así que la «apuesta fuerte» era Soria Ya! y con el resto se buscaba demostrar que se trata de un «proyecto de ámbito nacional que va a intentar estar presente en todos los procesos electorales que se produzcan». Rechazó Guitarte que les llamen «cantonalistas» porque son, según defiende, «la única formación que ofrece un cambio estatal del modelo de desarrollo».

Tanto Teruel Existe como Aragón Existe llevarán, como «apellido», España Vaciada, para dejar constancia de su adscripción a un proyecto nacional. Además de participar en las autonómicas, quieren estar presentes en las municipales porque se accede, a través de ellas, a las diputaciones y a las comarcas. «Las diputaciones y las autonomías gestionan el 70% de los servicios que recibe el ciudadano», explicó Guitarte. De ahí que abogue por optar al máximo posible de alcaldías, entre las que no descartan presentarse en Zaragoza capital.

La fórmula elegida para concurrir a las elecciones será la de partido político. Como agrupación de electores, en el fondo, «todo eran desventajas», dice. «Fue una ley redactada por los partidos y ha sido un cajón de sastre», detalló el diputado de Teruel Existe, que explicó que «lo normal» es caminar hacia un partido que le dé soporte para concurrir «en condiciones de igualdad».

Los marcas de los tres partidos, Teruel Existe, Aragón Existe y España Vaciada, se inscribieron a mediados de septiembre de 2021. «Ahora se está dotando de contenido a aquel continente porque queremos que sean fórmulas originales que den un peso importante a la participación de nuestros movimientos ciudadanos», señaló. Se pretende crear, por tanto, una herramienta de participación política a la que podrán concurrir los miembros de la plataforma porque «no les interesa perder el sentir de la calle».

Aunque piensan que las elecciones no se adelantarán, han decidido agilizar los plazos «para que no nos pillen con el pie cambiado», y plantean tener lista la organización antes de verano y poder realizar una presentación pública. «Nuestro objetivo es presentarnos a todo lo que podamos aunque, obviamente, no podremos cubrir el 100% de los ayuntamientos», ratificó Guitarte, que no quiso aclarar qué papel jugará en las autonómicas. Se limitó a señalar: «Estaré donde digan mis compañeros».

Aunque se declara «trasversal», con capacidad para hablar con los dos bloques», fija una línea roja: el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución. Si, como el Castilla y León, pudiera darse un Gobierno PP-Vox en Aragón, ve difícil dar su apoyo. «No sé si Vox puede corregirlo o no. He visto cambiar muchas cosas. El Estado autonómico es parte de la Constitución», concluyó.