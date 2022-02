Isabel Grasa: "Ahora hay tan pocas alumnas en Ingeniería como hace 30 años"

¿Qué le decidió a dedicarse a la ingeniería industrial?

Siempre me interesaron más las asignaturas de ciencias y también se me daban mejor. Además, mi padre era topógrafo y en mi casa toda la vida he visto planos, he ayudado a medir terrenos y me parecía muy chulo su trabajo. Era un mundo que me gustaba y, mirando carreras, pensé que la ingeniería estaba un poco asociada con eso, con ver ejecutado aquello que habías trazado en unos planos.

Por eso se matriculó en Ingeniería Industrial en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. ¿Cuántas alumnas estaban entonces?

Éramos un 20% o un 25% de chicas, aproximadamente. Es decir, destacaba la presencia de chicos, pero había representación femenina. Lo curioso es que, tres décadas después, la proporción de alumnas es similar: Desde el año 2000 sigue habiendo un 25%, 26%, 27%...

¿En general en ciencias o solo en las carreras técnicas?

Solo en las carreras técnicas, en ingenierías y arquitectura. Y llama la atención que en Ingeniería Informática únicamente el 10% de los matriculados son chicas. Sin embargo, en el resto de carreras de Ciencias, como Física o Matemáticas, más de la mitad de los matriculados son mujeres en todas ellas. Según los datos de la Universidad de Zaragoza, hay mayoría de mujeres en todas la macroáreas excepto en ingeniería y arquitectura.

¿En el aula se sintió discriminada por ser mujer?

Para nada.

¿Tenía profesoras?

Sí, había menos que hombres pero también había profesoras.

En el Colegio de Ingenieros de Colegio Industriales de Aragón y la Rioja al que pertenece, ¿son muchas mujeres?

El porcentaje de colegiadas es del 10,98%, 219 mujeres de un total de 2.000 colegiados, es decir, un porcentaje menor que de alumnas de ingeniería.

¿A qué lo achaca? ¿Cree que puede haber algún tipo de estigma laboral hacia las mujeres ingenieras?

Yo no lo he sentido nunca. Lo que he notado es la diferencia de cuando terminé la carrera e iba a obras, porque entonces era difícil encontrar en las constructoras y en las empresas instaladoras otra mujer. Pero una década después ya encontrabas muchas directoras de obra, trabajabas con otras arquitectas, otras ingenieras… No creo que la inserción en el trabajo sea el problema. Tal vez se deba a que las chicas ven menos atractivas estas profesiones, o que se desconozcan. Quizá se tenga la imagen de que los estudios abocan a estar encerrado en una fábrica o en un proceso industrial y que esa es la salida, cuando, al contrario, yo lo que he vivido es mucho trabajo en equipo, mucha relación, trabajas en el despacho pero colaboras con arquitectos, con aparejadores…

Entonces, ¿ve necesario que haya esta jornadas como el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia que se celebra mañana para acercar esta profesiones y darles visibilidad?

Por supuesto que sí. Porque todos desde niños vamos al médico, vemos a las enfermeras, a la gente que trabaja en bancos, a periodistas que nos informan, pero en tu día a día no es habitual encontrarte a un ingeniero o un arquitecto. Salvo que tengas a alguien de la familia y lo veas en casa desde pequeño, es difícil estar en contacto con estas profesiones.

En su caso trabaja por cuenta propia, ¿no?

Sí, en ejercicio libre.

¿Y en qué consiste?

En ingeniería hay muchas ramas y salidas y yo estoy en proyectos y obras de edificación y urbanización, más especializada en las instalaciones y las infraestructuras.

¿Tiene hijas?

Sí, tengo dos hijas, de 14 y de 16 años.

¿Y ya saben a qué se van a dedicar?

No, de momento no tienen una vocación clara, pero ambas tiran más por la rama de Ciencias. ¡Algo tendrá que ver que su padre sea matemático y su madre ingeniera!