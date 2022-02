Usuarios de tren de Aragón claman por la recuperación de servicios regionales

La plataforma 'Aragón no pierdas tu tren' ha vuelto a salir este domingo a las estaciones y apeaderos de varias localidades de la comunidad para reclamar la mejora de los servicios ferroviarios regionales con el objetivo de conseguir "un tren público, social, accesible, Intermodal, ecológico, sostenible y que vertebre Aragón".

En esta décima convocatoria de la plataforma que defiende el ferrocarril y la dignidad de sus pueblos y vecinos han participado usuarios de Morata de Jalón, Purroy, Embid de la Ribera, Ateca, Grañén, Selgua, Ayerbe, Monzón y Zaragoza. También se han sumado los vecinos de la localidad soriana de Santa María de Huerta.

En estas protestan han reivindicado mejoras en el tramo Monzón-Lérida de la línea que sale de Zaragoza, en la línea de Teruel y también la recuperación de todos los servicios que había antes de la pandemia en la línea Zaragoza-Canfranc. Entre los lemas coreados, "un tren que no para, no sirve para nada", "el tren es vida para nuestros pueblos", "Canfranero forever", "el tren como eje vertebrador del territorio", "sin tren no hay pueblo", "por un tren con vida" o "devolved las paradas ya".

En el caso de Monzón, ha sido la concentración número 84 de este colectivo que en 2020 consiguió la reapertura de la taquilla de venta de servicios y billetes de la estación; en 2021, recuperar la totalidad de los trenes de la línea Zaragoza-Lleida, "excepto 45 kilómetros que nos ha robado la DGA"; y que en este 2022 va a luchar precisamente por recuperar los servicios perdidos del tramo Monzón-Binéfar-Lérida. Además, próximamente convocarán una concentración en Lérida para reclamar el cercanías desde esta ciudad, incluida las paradas de Almacellas y de Raimat.