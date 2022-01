"El 65% de las pymes creen que no les van a llegar los fondos europeos"

"Hemos hecho una consulta y desgraciadamente el 65% de las pequeñas y medianas empresas creen que no van a tener acceso a fondos europeos", ha asegurado hoy en Zaragoza Gerardo Cuerva, presidente del Cepyme invitado por ADEA a participar en el foro sobre «Pymes, situación actual y retos para el crecimiento» celebrado en el hotel Palafox con un posterior coloquio entre los invitados. "Pedimos al Gobierno que mejore los procedimientos. Tiene que ser capaz de que esos fondos lleguen a todos los rincones de España y a empresas de todos los tamaños para que sean un éxito dichos fondos".

Cuerva ha insistido en pedir la máxima coordinación con las comunidades autónomas para que no se vuelva a repetir el "desgraciado episodio de que la ayuda directa de los 7.000 millones que se anunciaron no se hayan ejecutado". La gestión, ha dicho, "no ha funcionado" y "desgraciamente se ha devuelto mucho dinero que no ha llegado a la empresa cuando la empresa lo necesita". Mas allá de buscar culpables, ha recalcado, "no se pueden repetir esos procedimientos" y en ese sentido, ha vuelto a pedir la máxima diligencia y máxima coordinación con las comunidades para que llegue este dinero de los fondos europeos a la ultima milla".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que aumente su participación a fondo perdido en la cofinanciación de los proyectos. Hay algunos en los que el Gobierno solo aporta el 30%. "Han de ver", ha indicado Cuerva, "que la empresa española está en una situación difícil y necesitamos que se incremente esa cofinanciación". Las pymes necesitan, a su juicio, una compensación. Han sido muchos meses los que por decisión administrativa que salvaguardaban la salud de las personas nos cerraban nuestra actividad y empresa y debiéramos ser compensados por ese hecho", ha indicado.

El máximo responsable de Cepyme nacional ha deseado también que se cumplan los pronósticos de los expertos y que la alta subida del IPC con que cerró el pasado año se corrija. En todo caso, ha pedido "no debería ir acompañada de una subida desmesurada de los salarios. Ojo con esa espiral inflacionista que adónde nos llevaría". Y pedía también al Gobierno que siga trabajando en la rebaja del precio de la luz que "se está convirtiendo en una variable de su plan de negocio en mucha de la pequeña y mediana empresa", si bien, ha añadido, le costa que el Ministerio de Transición Ecológica "está trabajando para paliar estos efectos condicionados no por un libre mercado sino por circunstancias geopoliticas externas que estamos sufriendo como la situación entre Rusia y Ucrania y lo que ha pasado con el gasoducto de Argelia: !Ojalá busquen una solución a esta dificultad añadida a la actividad empresarial", ha manifestado.