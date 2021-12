José Luis Artero: "La pandemia ha concienciado más a la gente sobre la muerte"

¿Cómo ha cambiado la profesión por la covid?

Durante el confinamiento domiciliario hubo que recuperar figuras como la del testamento en caso de epidemia, que no se había utilizado en España en cien años. Era algo excepcional que se había mantenido en el Código Civil pero que realmente nadie utilizaba. La gente no podía ir al notario y el notario tampoco podía desplazarse hasta los domicilios. También ha habido muchas más consultas sobre las herencias, desde cómo se hace un testamento a cuál es la normativa vigente en Aragón. Y claro, lamentablemente, desde el punto de vista estadístico hemos llevado muchísimos más casos que en un año normal.

¿Ha habido un mayor número de fallecidos sin testamento?

Sí. Aproximadamente, un 60% de los fallecimientos son testados y el 40% restante, intestados. En algunas ocasiones han muerto dos o tres miembros de una misma familia con muy pocas semanas o meses de diferencia. Eso ha dado lugar a algunas herencias casi de pesadilla en las que ha habido que buscar quién era el que terminaba heredando. También se ha tardado mucho más en tramitar los certificados de #últimas voluntades y defunción, todo lo que depende de la Administración... Antes, los seis meses de plazo te permitían llegar holgadamente, pero ahora vamos muy justos de tiempo.

¿La gente está entonces más interesada en hacer su testamento?

Actualmente estamos tramitando alrededor de 200 herencias al año, cuando antes de la pandemia nos movíamos en unas 100. La covid nos ha concienciado más de la idea de la muerte, ha situado a la gente más cara a cara.

España vive una crisis social y económica. ¿Cómo cree que puede afectar en materia de impuestos? ¿Desaparecerá en Aragón el de Sucesiones?

En noviembre de 2018 hubo una modificación por la que se incrementó la cantidad exenta hasta los 500.000 euros para descendientes, ascendientes y cónyuge viudo, pero falta remachar el trabajo y hacer que Aragón se convierta en una de las comunidades que lo elimine. Al ser un tributo cedido no podría hacerlo del todo, pero sí establecer bonificaciones que lo hagan inapreciable. Desde Ilex hemos abogado siempre por su supresión para todos los parientes y casos.

En los últimos meses se han visto también encontronazos entre la clase política y la Justicia por las restricciones anticovid, ¿cómo se ha vivido el debate desde el sector?

Primero, con inseguridad. Lo que no puede ser es que, al final, lo que decidan los políticos lo tumbe la Justicia. Hemos tenido dos estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales, y más grave que eso pocas cosas puede haber, pero no ha habido ninguna repercusión o responsabilidad. El virus era el mismo, pero las decisiones han quedado a expensas de los tribunales superiores de Justicia y muchas veces no sabíamos a qué atenernos.

¿Urge actualizar la normativa?

Hará falta, claro. Es una promesa que se hizo hace más de un año y que seguimos esperando. Pero yo creo que esta no es una cuestión que tenga que regularse únicamente en España. La pandemia ha sido global y la respuesta tendrá que venir desde la Unión Europea o incluso de Naciones Unidas.

También es profesor en Teresianas, ¿qué perspectivas ve para sus alumnos de cara a los próximos años?

Los dos últimos cursos han estado marcados por la covid. El primero terminó precipitadamente y eso, posiblemente, dejará a algunos alumnos con cierta falta de base. Me preocupa el mundo que les estamos dejando. Veo mucho descorazonamiento, mucha desesperanza... Me inquietan las oportunidades que se frustrarán, el nivel académico que pueden haber perdido... Tenemos que pensar en los que han fallecido, pero también en los que han nacido y en los millones que lo harán.

¿Quién es José Luis Artero?

Abogado. José Luis Artero (1970) es licenciado en Derecho y DEA (especialidad Sucesiones) por la Universidad de Zaragoza. Máster en Derecho Sucesorio, Dirección de Empresas y Dirección de Competencias y posgrado en Recursos Humanos. Es miembro de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia, presidente de la sección de Derecho Foral Aragonés del Reicaz y profesor de Economía y Derecho Civil.