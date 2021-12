Isabel Irigoyen: "La salud mental es una tarea en la que debe involucrarse toda la sociedad"

En Aragón, en la última década, una persona se suicida cada tres días. Más de un centenar al año, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema tabú, todo el mundo pensaba que si no se nombraba no existía. Y no solo eso, sino que también era habitual escuchar que "hablar sobre el suicidio puede incrementar el riesgo de que se lleve a cabo una conducta suicida". ¿Es necesario hablar de este tema?

La Organización Mundial de la Salud lleva diciendo repetidamente desde los años 60 que es urgente hablar del suicidio, pero que hay que hacerlo de forma correcta. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en educar a la población y señalarle donde pueden acudir en caso de detectar riesgo.

La OMS también lleva décadas defendiendo que todos los países deben tener un plan de prevención contra el suicidio. En España no existe. ¿Cómo están las cosas en Aragón?

En Aragón, desde el año 2020, se ha realizado una apuesta muy importante desde el Departamento de Sanidad, para intervenir en hasta 13 áreas que tienen como foco de actuación a toda la población, desde la adolescencia a las personas mayores. La Estrategia de Prevención del Suicidio es un plan muy ambicioso en el que están colaborando, con gran implicación personal, más de 200 profesionales y numerosas entidades, todos a una. El objetivo es disminuir las muertes de esta causa, llevando a cabo una exhaustiva formación específica sobre la evaluación del riesgo de suicidio y la intervención.

Usted ha dicho que el suicidio es consecuencia de la imposibilidad de atisbar una salida. ¿Cómo puede frenarse esta situación?

La mayoría de los suicidios se dan en el contexto de la depresión. En ese caso, la persona suele estar triste, angustiada, sin capacidad de disfrutar de las cosas o de ilusionarse por planes a futuro. En ese momento, aparece una visión parcial de la realidad que suele ser catastrofista o desesperanzada, llegando a pensar que nunca podrán salir de esa situación tan grave, tan penosa... y es aquí donde pueden aparecer las ideas de muerte como una forma de librarse de tanto sufrimiento. Hacer un diagnóstico es lo principal, con eso ya podemos empezar a intervenir con todas las alternativas que en psiquiatría y psicología hay a nuestro alcance.

¿Cuenta Aragón con suficientes recursos para prestar esta atención?

En salud mental hay muchos aspectos que pueden trabajarse desde la infancia, en todos los entornos, la familia, el colegio, las actividades de tiempo libre... Es una tarea continua que debe involucrar a toda la sociedad para que sepamos gestionar los problemas con mayor resiliencia, que nuestras relaciones sociales y familiares sean de calidad y que prioricemos valores relacionados con la comunidad, la solidaridad y el altruismo. Para lograrlo, necesitamos poder incorporar la formación en competencias emocionales en todos los ámbitos de la vida.

De cara a 2022, ¿se va a poner en marcha algún proyecto para frenar esta situación?

Las acciones de prevención del suicidio van a seguir adelante, con la posibilidad de sumar otras a las muchas ya comprometidas en la Estrategia. La más significativa será la puesta en marcha de un Código de Alerta de Riesgo Suicida que se podrá activar en cualquier atención sanitaria cuando se detecte riesgo y guiará en la intervención a realizar. Por otra parte, va a ser crucial conocer en qué medida el Gobierno de España se involucra en la lucha contra el suicidio como se ha venido diciendo en las últimas semanas, ya que deberemos coordinar el trabajo y, en su caso, abrir las puertas a objetivos todavía más ambiciosos.

¿Quién es Isabel Irigoyen?

Psiquiatra. Isabel Irigoyen es la coordinadora de la Estrategia de Prevención del Suicidio del Gobierno de Aragón, que lleva a cabo una exhaustiva formación específica en colectivos profesionales de todo tipo, como auxiliares de cuidado a personas mayores, farmacéuticos o personal sanitario. Irigoyen es psiquiatra en el Hospital Clínico Universitario y profesora universitaria.