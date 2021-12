Stellantis recupera el turno de noche en la línea del Corsa a partir del 30 de enero

La factoría de Stellantis en Figueruelas recuperará empleo y carga de trabajo con el inicio de año. Desde el turno de noche del domingo 30 de enero volverá a entrar en funcionamiento dicho turno en la línea 2, del Corsa, según informó la dirección de la compañía en la reunión celebrada ayer para negociar el ERTE de 50 días solicitado para afrontar el próximo año la crisis de falta de suministro de semiconductores que se ha venido sufriendo a lo largo de este 202 y que ha obligado a paralizar la actividad productiva en varias ocasiones.

La empresa ha comunicado a la representación de los trabajadores que "las circunstancias del negocio, demanda de nuestros productos y evolución prevista de disponibilidad de componentes, hacen posible la reanudación del turno de noche, en la línea 2, a partir del domingo 30 de enero. Algo que permitirá, según explicó José María Fernando, secretario general de la sección sindical de CC. OO. en la planta, comité, paliar ese excedente de personal que había, recuperando a unas 500 personas para este turno de noche, 300 de los que han tenido que marcharse a trabajar a la planta de PSA en Villaverde (Madrid) y otros 200 a los que estaba aplicándosele el ERTE en vigor.

Asimismo, para diciembre la empresa ha hecho una propuesta de calendario laboral que pasa porque 30 y 31 de diciembre sean vacaciones en Línea 1, el 31 de diciembre vacaciones en línea 2 (ya acordado previamente con la representación de los trabajadores) y que los días 27, 28, 29 de diciembre en las dos líneas, y 30 de diciembre en Línea 2, serán jornadas no productivas, de tal manera que no habrá producción en la última semana del año. Asimismo se han señalado como de vacaciones los días 3 y 4 de enero para disponer del material productivo que permita iniciar la producción el 5 de enero. No obstante, esta propuesta de la empresa está todavía pendiente de negociarse. "En la última semana de este año parece que no va haber problema, que la gente lo aceptará. Muchas fábricas de coches han fijado ya no trabajar esa semana por falta de semiconductores, pero de los días de enero todavía hay que hablar", señaló Fernando.

Respecto a las medidas para evitar o reducir la aplicación del ERTE de 50 días en 2022, Stellantis ha planteado un crédito colectivo actual, hasta el máximo pactado de 25 jornadas, a utilizar en 2022 previo a la aplicación del ERTE. En dicho crédito, que ha de pactarse con la representación de los trabajadores, los primeros nueve días tendrían la consideración de vacaciones.

Aunque la empresa ha peido negociar más mecanismos de flexibilidad que impidan o retrasen la aplicación del ERTE en 2022, algunas secciones sindicales como CC. OO. ya han dicho que si la flexibilidad que marca el convenio "ha valido para superar crisis como la de la pandemia o la falta de suministro, debe servir también ahora". Por tanto, quedaría utilizar como se ha hecho este año parte de las vacaciones para que el ERTE tardase algo más en aplicarse.

De cómo piensa la empresa complementar el ERTE, no se ha hablado en esta reunión, confirmó Rubén Alonso, de UGT, y presidente del comité de empresa, que indicó que lo deseable es que "como mínimo sea lo mismo que en los anteriores expedientes de regulación de empleo". A su juicio, lo más importante de esta reunión y lo positivo ha sido el anuncio de que se retome el turno de noche el próximo 30 de enero.

"Ha sido una sorpresa en positivo para la factoría y para la industria auxiliar. Se rumoreaba por la planta, pero si alguien en octubre, cuando se suspendió temporalmente el turno de noche me hubiera dicho que lo íbamos a recuperar tan pronto, no lo había adivinado", indicó por su parte José María Fernando, de CC. OO. En cuanto a cómo se complementará el nuevo ERTE que se está negociando, dijo que "la empresa se ha resistido a poner sobre la mesa la oferta condicionándolo todo a que haya un acuerdo sobre la propuesta que ha presentado", pero en este punto no se ha avanzado. "Todos esperamos que sea como mínimo lo pactado hasta ahora", añadió. Para seguir negociando este nuevo ERTE las partes se reunirán el próximo martes.