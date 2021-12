Lambán apuesta por hacer obligatoria la vacuna contra la covid-19 cuando haya "riesgo claro" de contagio

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado este viernes "bastante partidario" de hacer obligatoria la vacuna contra la covid-19 en situaciones "de emergencia" en las que exista riesgo claro de contagio debido a la "irresponsabilidad" de determinados ciudadanos. Aunque la vacuna, según ha defendido, ha demostrado ser "el único remedio eficaz" en estos contextos, el debate, abierto ya en Europa, es complejo, ya que obliga a combinar "el sagrado derecho a la libertad" con el derecho a la salud y a la vida. "Nos adentra en terrenos un tanto resbaladizos", ha reconocido.

En su opinión, la sociedad tendrá que meditar "seriamente" cómo compaginar ambos derechos. También se ha referido al futuro del pasaporte covid en la Comunidad, que sigue a expensas de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que podría producirse hoy mismo. No ha ocultado Lambán que Aragón quedaría en una posición "un tanto difícil" si la Justicia fallase en contra, sobre todo a las puertas de un puente en el que muchas zonas de la región tendrán una ocupación cercana al 100%. El líder regional espera que las recientes sentencias del Tribunal Supremo "faciliten" una postura favorable del TSJA, y ha recalcado que en estos momentos no se contempla implantar otra medida que no sea la obligatoriedad del certificado digital, ya que ha demostrado que previene los contagios y es capaz de incentivar la vacunación. "No obstante, si algo hemos aprendido en este tiempo es que nada es descartable", ha matizado.

El Ejecutivo autonómico recurrirá "a todas las vías a su alcance" para defender la obligatoriedad del pasaporte covid en ocio nocturno, espectáculos y grandes eventos, no descartándose recurrir al Supremo si es necesario. "Es la medida más proporcionada", ha señalado Lambán.

Asimismo, ha confiado en que estas próximas fechas puedan disfrutarse de una forma muy parecida a la normalidad. Ha instado, en todo caso, a ser cautelosos y afrontar las fiestas con más precaución de la que se tenía hace un par de años, ya que, como ha asegurado, "no hace falta ser un mago" para saber que tras el puente puede producirse un repunte de contagios. Según ha destacado, la cifra de ingresos, que se ha multiplicado por cuatro en el último mes, no es tan alta como la de 2020, y las "absolutamente pavorosas" estadísticas de fallecidos de hace un año han caído drásticamente.

Su Gobierno ha "tomado nota" de todo lo ocurrido, ya que, según Lambán, este tipo de situaciones pueden volver a repetirse en un futuro con otros virus, de ahí que haya que estar preparados. A este respecto, ha apostado por una "modernización radical" de la legislación "cuando vuelva la calma política". "La respuesta no puede ser de una comunidad, tiene que darse a nivel nacional o europeo", ha subrayado.