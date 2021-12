Podcast Heraldo | Competir en la Saxo Cup con un coche de 1995

¿Se imaginan restaurar desde cero un Citroën Saxo de 26 años para competir en una carrera? Eso es precisamente lo que ha hecho Guillermo Ibáñez. Nació en Zaragoza hace 34 años y a pesar de ser fisioterapeuta de vocación, su pasión desde muy pequeño es el motor. "Desde niño me han gustado mucho los coches, he jugado con mi hermano mucho y siempre que sacaba buenas notas mi recompensa era llevarme a la antigua venta de los caballos a correr en los 'karts' que había. Allí empezó mis pinitos con los automóviles", señaló el zaragozano

Guillermo decidió meterse en el mundo de las carreras en 2015. Hace un año se sometió a una cirugía de hombro, lo que hizo que no pudiera correr. Tras recuperarse, un día, mientras estaba haciendo bicicleta estática, le llamaron para decirle que se había quedado un hueco para competir en la Saxo Cup. "El chaval que no podía participar me vendió el coche y todas las herramientas necesarias para competir. Llamé a mis amigos del mundillo y les animé para que se apuntasen. En un mes se comprometieron y nos pusimos manos a la obra a montar el coche entero", apuntó Ibáñez.

Guillermo invirtió 7.000 euros en comprar el coche y realizar todas las modificaciones, sin contar la mano de obra ya que ésta corrió a cargo de sus amigos, que se convirtieron en su equipo. A esa cifra hay que sumar otros muchos gastos: la inscripción a la competición, los neumáticos, la gasolina, los desplazamientos,... "La mayoría de dinero la he desembolsado yo porque en este deporte es muy complicado conseguir patrocinadores por la escasa repercusión. Es verdad que nosotros contamos con unos cuantos 'sponsors' que nos han ayudado a que todo sea posible", explicó.

