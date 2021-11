Lambán reclama a Darias cobertura legal para aplicar el pasaporte covid en Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, reclama a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "acentúa su sensibilidad" respecto a las peticiones de las autonomías y adopte algún tipo de medida que "dé cobertura para hacer lo que entendemos que hay que hacer". Y lo que quiere hacer el barón aragonés es poder utilizar el pasaporte covid para frente la escalada de contagios, que ha dejado 331 nuevos casos en las últimas 24 horas.

En Aragón se descarta, por ahora, aplicar restricciones. Aunque no se oculta que el aumento de contagios preocupa. "No entendemos por qué no se vacunan los que no lo han hecho y ese puede ser el foco del problema", ha indicado. También ha insistido en que el pasaporte covid "no es una ocurrencia aragonesa", sino algo que se ensaya en varios países europeos y que cada vez se plantean más autonomías. "Es posible que el menor día veamos cómo un Tribunal Superior de Justicia autoriza a una comunidad a implantar el pasaporte covid y volveremos a sentirnos perplejos porque aquí el TSJA no hay forma de que lo haga", ha reprochado. Sin "criticar" al Superior de Justicia de Aragón, Lambán ha recordado que "los contagios aumentan de manera lenta pero sostenida, y preocupa el aumento de las hospitalizaciones".

Ha recordado Lambán cómo se intentó evitar que los trabajadores de las residencias que no se querían vacunar pudieran seguir en contacto directo con los internos. "Esa medida también fue tumbada por la Justicia", ha reprochado. Y ha hecho hincapié de nuevo en lo "orgulloso" que se siente de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, que ayudó a frenar el avance de la pandemia, aunque habilita a la DGA a poner en marcha el pasaporte covid.