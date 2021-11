IU Aragón presenta una candidatura de “unidad” con Álvaro Sanz a la cabeza

IU Aragón ha presentado este sábado en Zaragoza la candidatura para la comisión coordinadora del partido, una propuesta de "unidad", "certidumbre" y "alternativa" desde la izquierda que ofrece una lista única, encabezada por el actual coordinador general, Álvaro Sanz, que se ratificará el 27 de noviembre, cuando también se debatirán los documentos políticos de la formación.

La sede de IU Aragón en la capital aragonesa ha acogido la presentación de esta candidatura del máximo órgano de dirección entre asambleas del partido, en la que han intervenido su secretario general, Jorge Sanz, y el propio coordinador y diputado de estas siglas en las Cortes de Aragón.

Esta candidatura, en palabras del cabeza de lista, es "de unidad, certidumbre y alternativa" y plantea un compromiso a todos aquellos que luchan por la justicia, la dignidad, la sostenibilidad, el feminismo, la memoria o la vertebración del territorio.

De ella, además de Álvaro Sanz y del secretario de organización, forman parte nombres como los de tres ediles de ZeC en la anterior corporación municipal de Zaragoza, Pablo Muñoz, Arantza Gracia y Pablo Híjar, o históricos del partido como Adolfo Barrena, anterior coordinador general y diputado de IU en el parlamento aragonés, quien concurre como noveno suplente.

A los 26 candidatos y nueve suplentes que presenta la lista habrá que sumar en una segunda vuelta los correspondientes a los territorios, de forma que se añadirán otros siete nombres de la capital aragonesa, cuatro de la provincia de Zaragoza, cuatro de Huesca y tres de Teruel.

Con la lista y el debate político buscarán desde esta formación dar forma a una apuesta que tratará de "dar certidumbre y con propuestas concretas" a los anhelos de una "mayoría social aragonesa que no se puede conformar” ni se le puede ofrecer “lo mismo que había hace apenas dos años", ha destacado Álvaro Sanz.

Sobre este asunto, ha subrayado que las "brechas" anteriores a la pandemia "siguen existiendo" y que, además, la crisis sanitaria ha causado "nuevas necesidades", de manera que, ahora, tanto a las "viejas" como a las "nuevas", se les debe dar una respuesta "solvente" y "justa".

Para el actual coordinador de IU Aragón estos rasgos son el "corazón" de unos documentos del partido que se han debatido "desde la profunda ilusión y convicción de que no solo otro Aragón es posible, sino que además es imprescindible".

"No podemos conformarnos con el conformismo, no podemos conformarnos con el ‘statu quo’ y no podemos esperar a dar respuesta en momentos cruciales en los que nos jugamos mucho, no solo cuatro años, nos jugamos mucho más, nos jugamos las próximas décadas", ha subrayado.

Para ello, ha considerado que no lo podrán hacer "solos", por lo que la candidatura, además de "unidad, certidumbre y alternativa", ofrece un "compromiso" para todos aquellos que luchan por cuestiones como la sostenibilidad, el feminismo y la dignidad y quiere estar al lado de las personas, organizaciones y colectivos "en lucha" como los pensionistas.

Al respecto, Sanz se ha referido "especialmente" a los trabajadores, para los que la candidatura "tiene un claro compromiso con la mejora de las condiciones materiales", no solo desde las reformas estatales, sino también en ámbitos autonómicos en los que "hay mucho que hacer" con la salud laboral, la prevención o en materia de igualdad.

En definitiva, IU buscará ofrecer "un mensaje de certidumbre a los que están mirando a la izquierda, que están buscando una referencia de izquierda y que en IU la encuentran", ha recalcado.

Además, ha afirmado que deberán interpelar al conjunto de formaciones políticas "a la izquierda del PSOE" para construir "entre todos" un espacio "que multiplique desde la pluralidad, radicalmente democrático, potencialmente transformador y realmente útil para la ciudadanía".