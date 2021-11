Rumbo a 2023

Echamos a correr antes que a andar y, sin salir del todo de una crisis sanitaria que se intenta cerrar en falso, nos zambullimos en una incipiente recuperación económica mientras los partidos ponen la directa hacia 2023, aunque en dos años puede pasar de todo.

El bipartidismo está de enhorabuena y, como en los viejos tiempos, cierra filas, acalla críticas y exhibe fuerza y mucha unidad. Los que antes se repelían son ahora amigos, dispuestos a colaborar por el bien común, aunque en ocasiones no lo pareciera.

Se fue Pedro Sánchez de Zaragoza sin pena ni gloria, y sin hablar de financiación autonómica. No quiso el presidente del_Gobierno central entrar en polémicas batallas que le pueden empañar los logros sociales que le gusta arrogarse en solitario. No habrá paz mientras se negocie la reforma, y cuando se defina el nuevo sistema no llegará tampoco. Es imposible contentar a la España que se vacía y a la que se llena; porque lo que vale para unos perjudica a los demás._La única alternativa sería inyectar millones extra en el sistema; pero restaría recursos al pago de infraestructuras que ayudan a sumar voluntades para sacar adelante las cuentas generales.

La guerra orgánica del PP madrileño contrasta con el clima conciliador que exhibe el aragonés. Ejerce ya el alcalde Jorge Azcón de líder, sin estar proclamado, y_a él dirige sus mensajes Lambán, que nunca habló tanto de Zaragoza en un debate sobre el estado de la Comunidad. Señal de que las cosas están cambiando. Será que el electoral 2023 se va acercando.