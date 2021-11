Así fue el crimen de la Universidad Laboral de Zaragoza

Carmina Romero Ferrer era una joven de 20 años procedente de un pequeño pueblo de Cuenca. Llevaba tres años en la Universidad Laboral de Zaragoza y estudiaba interna, con beca, el último curso de administrativo.

El 8 de marzo de 1988 Carmina llamó a una amiga y quedó con ella en la ciudad. Faltaban pocos minutos para que el reloj marcase las 4 de la tarde de aquel martes. En ese momento, Carmina enseñó el carné en las cabinas de control y se dirigió hacia la carretera. La joven perdió el autobús. Varias alumnas vieron como se dirigía a hacia la zona donde suelen pasar los coches para hacer 'autostop', pero cuando llegaron, ya no estaba. Pensaron que ya se había montado en algún vehículo, pero lo que no se imaginaban era que esa iba a ser la última vez que veían a Carmina.

La joven no acudió nunca a la cita con su amiga de Zaragoza, por lo que ésta avisó aquella noche a la universidad Laboral. Se dio parte de su desaparición a la Guardia Civil y un grupo de compañeras colocó carteles solicitando información sobre su paradero. Carmina era morena, medía 1,60, no solía desconfiar de la gente y nunca había hecho dedo sola. Sus padres acudieron a la capital aragonesa en cuanto se enteraron de que su hija había desaparecido. Dos días después regresaron a su pueblo, Villar del Humo, muy preocupados al no tener novedades de su pequeña.

Algunas alumnas reconocieron a José Luis Arias, de 41 años, casado y padre de dos hijos, como una de las personas que frecuentaba habitualmente la Universidad Laboral en busca de jóvenes que hicieran 'autoestop'. Fue interrogado en dos ocasiones por la policía

¿Qué pasó con Carmina Romero? ¿Encontraron a su asesino? Escuche el podcast y descubre qué sucedió.