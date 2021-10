¿Sabes qué es la cebolla meteorológica?

Cuando es verano nadie duda en salir a la calle con manga corta o tirantes, todo lo contrario a lo que ocurre en invierno, que cuanto más abriga una cazadora, mejor que mejor. El otoño y la primavera son otra historia. De lo único que sirve comprobar la temperatura del día siguiente es para saber si será necesario llevar más o menos capas de ropa encima e intentar elegir el calzado adecuado para no pasar ni frío ni calor.

Son, como lo han acuñado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los "días de la cebolla", debido a la amplitud térmica que se produce desde primeras horas de la mañana hasta la noche, que puede suponer una variación de hasta 15 grados en algunas zonas.

Esa cebolla meteorológica no deja de ser un símil con este alimento por la cantidad de capas que tiene, en alusión a las prendas de ropa que hay que quitarse estos días conforme pasa la jornada, con temperaturas incluso más cálidas de lo normal en las horas centrales, tal y como apunta en su cuenta de Twitter Rubén del Campo, técnico de Meteorología en Aemet.

Pero cuidado, porque a finales de esta semana el otoño vendrá para quedarse y anunciar que el invierno no está tan lejos. Así, según las previsiones de la Aemet, a partir de este viernes 22 de octubre, las temperaturas bajas no llegarán los 5 grados en algunos puntos de Aragón como Teruel, Calatayud, Calamocha, Huesca capital o Graus, mientras que las altas ya no superarán los 20, ni siquiera a las horas centrales del día.

Así que habrá que ir pensando en dejar las cazadoras de entretiempo en el armario, junto con las chaquetas finas y los zapatos abiertos para ir teniendo a mano las botas y abrigos que pronto pedirán paso para completar los 'outfits' más invernales.