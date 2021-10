Las víctimas de ETA en Aragón recuerdan a Otegi que quedan 300 atentados sin resolver

Las víctimas de ETA en Aragón criticaron ayer las declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que asegura sentir el sufrimiento de los afectados por la banda terrorista. Y lo hicieron porque todavía hay 300 casos sin resolver en los juzgados y los etarras no están colaborando con la Justicia.

Uno de los críticos con las palabras de Otegi fue el aragonés Miguel Ángel Madariaga, teniente de la Guardia Civil que fue ametrallado en el cuartel de Andoain (Guipúzcoa) hace 42 años y resultó herido muy grave. Un compañero falleció en ese mismo atentado.

"Las víctimas no hemos pedido venganza con los terroristas de ETA, solo queremos saber la verdad sobre lo ocurrido en cada atentado para que puedan celebrarse los juicios. Pero eso es algo que todavía no hemos conseguido unos cuantos", denunció Madariaga, quien sí ha logrado que no prescriba su causa en la Audiencia Nacional.

El oficial de la Benemérita, que pertenece a la asociación Covite, cree que las declaraciones de Otegi solo obedecen a "un interés político" en el Parlamento. "Nos hacen falta más hechos y esta declaración no nos ayuda en nada", recalcó.

En esta misma línea se pronunció ayer la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), desde la que exigieron al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que reconozca que "ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación". El colectivo le solicita también que pida perdón por haber sido durante muchos años el "altavoz y brazo institucional de los asesinos".

El consejero de AVT, Miguel Folguera, instó a Otegi a que desde su formación política consigan que los asesinos etarras colaboren con la Justicia para resolver todos los casos aún pendientes. Mañana se cumplen diez años del abandono de las armas por parte de ETA. Pero la AVT reitera que no tiene nada que celebrar.

"El cese de la violencia de ETA fue gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la derrotaron policialmente", agregó el portavoz de la AVT.