Más cerca de la normalidad

Los últimos datos registrados por el Salud reflejan un sensible descenso de los contagios por coronavirus en Aragón, una buena noticia lograda con el esfuerzo de los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas, el incremento en el porcentaje de vacunación y por el arranque de la inoculación de la tercera dosis a los mayores.

Más de año y medio después del inicio de la pandemia, la Comunidad empieza a ver la luz tras un largo y oscuro túnel que se ha cobrado 3.859 vidas entre las tres provincias, una tragedia que ha modificado nuestros hábitos de convivencia y ha obligado a unas duras restricciones con consecuencias tanto personales como sociales y económicas. En ese contexto, el Gobierno de Aragón notificó ayer 28,1 casos detectados por 100.000 habitantes, el ratio más bajo desde el 10 de julio de 2020. La consecuencia directa está siendo un notable descenso en el número de ingresos hospitalarios y una positividad por debajo del 5%. Con estas cifras, la Consejería de Sanidad ya se está planteando una recuperación casi total de la tan ansiada «normalidad», que se reflejará en las próximas semanas en el final de la mayoría de las restricciones imperantes en los sectores del ocio nocturno y hostelería, la cultura y el deporte. No puede obviarse que esta sensible mejoría coincide con la celebración de los actos de la semana del Pilar, organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la supervisión sanitaria y con un control responsable de aforos que ha obligado a una modificación de los actos más tradicionales como la Ofrenda. El hecho de que casi el 90% de la población esté vacunada va a ejercer, con seguridad, de muro de contención ante los contagios. Pero el necesario control que deben ejercer las autoridades no puede obviar la llamada a la responsabilidad a todos los zaragozanos para que adopten en el ámbito personal y familiar todas las medidas de precaución para contribuir a recobrar la normalidad lo antes posible.