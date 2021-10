Un desayuno a ciegas abre las actividades de la Semana de la ONCE en Aragón

Ponerse en la piel de una persona ciega o con discapacidad visual es el objetivo en torno al que ha girado el desayuno a ciegas organizado este lunes en el hotel Ilumion-Romareda, que abre las actividades programadas para celebrar la Semana de la ONCE en Aragón. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, junto a responsables municipales y a representantes de la ONCE y del establecimiento hotelero, han participado en este acto.

Todos los invitados han podido comprobar las dificultades a las que se enfrentan personas con la visión limitada en las actividades cotidianas de su día a día. Guiados por Anabel Rabinal, técnico en rehabilitación, pudieron tantear dónde estaban los cubiertos, la servilleta y la comida, así como la taza de café o los sobres de azúcar.

Esta es solo una de las actividades de la semana de la ONCE en Aragón que han presentado este lunes en Zaragoza el director general de la Fundación Once, José Luis Martínez Donoso; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE Aragón, José Luis Catalán; la delegada territorial de la ONCE en Aragón; y el director del hotel Ilunion-Romareda (establecimiento se puso a disposición de los sanitarios durante el confinamiento), José Antonio Palau; junto al alcalde de Zaragoza.

También se ha presentado la imagen del cupón del día 12 de octubre, con un detalle de la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza, 'Regina Martyrum', de Francisco de Goya.

La Semana de la ONCE en Aragón, dirigida a la sensibilización de los ciudadanos sobre las necesidades de las personas ciegas o con discapacidad visual, incluye este martes 5 de octubre, en la plaza de Santa Engracia, una exhibición de perros guía, de 10.00 a 11.00 y de 12.00 a 13.00, organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG). Con ella se transmitirá la importancia de la labor que realiza, así como algunas de las dificultades detectadas por los usuarios.

Ese mismo día, en la sede de la ONCE en Aragón, tendrá lugar una Mesa de Trabajo con la Asociación de Perros Guía de Aragón. Los días 6 y 8 de octubre, en la plaza Antonio Vicente Mosquete, de 10.30 a 13.30. se instalará un circuito de movilidad. El miércoles, en el hall del Ayuntamiento, se procederá a la actividad Simulación de guiado en interiores; y el jueves, de 10.00 a 14.00 en la Fundación Ibercaja, habrá una jornada de accesibilidad con el tema 'Claves para el diseño de ciudades inclusivas'. Para finalizar, el sábado, 9 de octubre, en el centro deportivo municipal Santo Domingo, a las 12.00, tendrá lugar una exhibición deportiva de goalball, único deporte paralímpico creado para personas ciegas.

En su intervención, el alcalde ha recordado que se avanza en la nueva Ordenanza de Accesibilidad y Derechos, que ha contado con un proceso de participación, con las diferentes entidades representativas de las personas con discapacidad. El texto sustituirá al anterior, que data de 2001, y va a permitir "mejorar la movilidad y la accesibilidad".