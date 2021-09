Jesús Gil Alejandre: "Lo más importante de la investigación es la difusión"

¿Qué le llevó a adentrarse en la investigación?

Me interesaba la historia e iba recopilando fotos antiguas de Maluenda, que ahora ya van por unas 5.000. Luego, en el año 2000, tuve acceso al archivo de las iglesias de Maluenda y el primer documento que cogí al azar era un voto a las Santas Justa y Rufina, de 1545, que me di cuenta que nadie conocía.

¿Qué le ha sorprendido?

De aquel voto no había constancia y es fundamental para saber el origen de las fiestas locales. Aparecieron planos y descubrimos personajes importantes que vimos que daban nombre a calles del pueblo. Por ejemplo, uno de los condes de Bureta.

¿Se acaba alguna vez de investigar?

Vas sacando hilos. Cuando aparece Silvia Molina, que es licenciada en Historia del Arte, ya empezamos a trabajar juntos y nos metemos en el archivo municipal de Maluenda y en el de la Diócesis de Tarazona.

También organizan charlas con los resultados.

Lo más importante de la investigación es que tiene que haber difusión. Si investigas para que la gente no lo conozca, no tiene sentido. Hemos hecho también exposiciones, jornadas culturales…

"He tenido vocación de ser maestro siempre y teniendo claro que de infantil"

¿La ciudadanía y las instituciones lo aprecian?

Los vecinos asisten con interés y en las visitas guiadas con teatralización hemos reunido a 90 personas. Hemos conseguido llegar a la gente que está fuera y, por redes sociales, a los jóvenes. Y las instituciones también lo valoran.

¿Y qué supone para quien realiza esa labor?

Es una satisfacción muy grande, porque entiendes cómo se han producido los cambios en el pueblo y se lo trasmites a las personas que te rodean. Además hemos ayudado en el cambio de calles.

¿En qué situación está el Centro de Estudios Bilbilitanos?

Entré en 2010 y en la comisión permanente en 2014, por lo que en abril, cuando fui elegido, ya sabía cómo funcionaba, aunque me quedaba conocer todo el contenido con el que contamos, tomar contacto con las instituciones e ir conociendo a los más de 100 consejeros del centro.

¿Qué retos tiene a corto plazo?

Estamos preparando un mapa, con la colaboración del Ayuntamiento, sobre la antigua provincia de Calatayud, y unas conferencias con Mario Lafuente sobre la Guerra de los Dos Pedros.

¿Alguna dificultad?

Tenemos un problema con las publicaciones, ya que estamos a la espera de que se resuelva el acuerdo marco que va a realizar la Institución Fernando el Católico. Este 2021 no hemos podido hacer ninguna publicación, que teníamos muchas comprometidas, y estamos a la espera de que se aclare la situación para 2022.

¿Cómo descubrió que lo suyo era la educación?

He tenido vocación de ser maestro siempre y teniendo claro que de infantil, donde mayoritariamente enseñan mujeres. Me licencié en 1999 y he pasado por Teruel, Ateca, el centro de profesorado de Calatayud, de nuevo Ateca y ahora empiezo en el Salvador Minguijón de Calatayud.

"Un aprendizaje motivador y significativo perdura"

¿Qué es lo que más le fascina de sus pupilos?

Cada grupo que llevas es diferente, y tienen unas ganas inmensas de aprender. Son diamantes en bruto. Esto se ve cuando sales de los temas y metodologías tradicionales y trabajas con proyectos de trabajo. Un aprendizaje motivador y significativo perdura.

¿Es la ventaja de la escuela rural?

El poder salir para ver cosas cercanas es más sencillo, pero además hay una atención más individualizada, porque conoces al alumno y su entorno. De hecho, en Ateca tengo hasta peña.

¿Para fiestas?

Sí, sí (ríe). Empezamos a subir en fiestas. Al tiempo, varios profesores del centro nos apuntamos a la peña de los padres del consejo escolar. Pero además de ocio, esto significa que conoces más el pueblo y eso lo integras en el aula.