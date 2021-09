La prohibición de las visitas de padres maltratadores se queda corta para las víctimas y amenaza con alargar los procesos

Este viernes ha entrado en vigor el cambio normativo por el que los jueces pueden no fijar un régimen de visitas a los hijos o suspenderlo para el progenitor que esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, agredir o abusar de la pareja o de los hijos y también si aprecia "indicios fundados de violencia doméstica o de género". Esta modificación en el artículo 94 del Código Civil, que regula el régimen de visitas para el cónyuge que no tiene la custodia, se acerca a una de las reivindicaciones de los colectivos de víctimas de malos tratos, aunque creen que todavía se queda corta porque advierten de que no será algo "automático" en cuanto se presente una denuncia, ya que sigue dependiendo de la decisión del juez.

Sin embargo, para algunos juristas, la modificación tendrá efectos casi automáticos porque "con una mera denuncia ya estás 'incurso en un proceso penal'", como contempla el artículo, indica Virginia Laguna, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. "No es automático porque requiere un informe con la valoración de la relación paterno filial", añade.

La abogada considera la reforma "innecesaria" ya que en el texto anterior "ya venía dispuesto poder limitar el régimen de visitas cuando había 'graves circunstancias', como la violencia de género". Así, recuerda que "antes ya se podía suspender o limitar" y ahora solo cabe la suspensión.

Demora en los juzgados

La letrada augura que en la práctica la reforma supondrá una "demora" en los procesos porque exige nuevos informes y los juzgados de violencia de género ya están sobrecargados. Requiere de la resolución motivada del juez y la evaluación de la situación paterno filial. Cree que para suspender las visitas "lo racional hubiera sido no solo pedir estar inmerso en un proceso judicial, sino que hubiese una resolución del juez que constatase indicio de criminalidad", por ejemplo, si hay orden de alejamiento.

"Nuestro miedo principal son nuestros hijos, porque a nosotras ya nos han hecho todo lo que nos podían hacer"

Sin embargo, para la presidenta de la asociación zaragozana Somos +, de mujeres víctimas de violencia de género, Natalia Morlas, aunque valoran el avance para proteger a los menores, la modificación no es suficiente. El colectivo hubiera preferido que en vez del "puede" que recoge la redacción del texto se hubiera incluido un "debe" en cuanto a la suspensión del régimen de visitas, para que la prohibición no dependiera de la interpretación del juez.

"Nuestro miedo principal son nuestros hijos, porque a nosotras ya nos han hecho todo lo que nos podían hacer", afirma Morlas sobre los temores de las mujeres cuando se plantean denunciar. Una de las razones de retrasar el paso es pensar que el maltratador va a poder seguir viendo a sus hijos a través del régimen de visitas, señala. Critica que la medida no se haya aprobado con carácter retroactivo porque "se están creando víctimas de primera y segunda".

"Del periplo judicial se sale. De donde no se sale es del cementerio"

Más consultas en verano

En la asociación informan sobre los pasos para interponer una denuncia. Las consultas han aumentado en verano porque la convivencia es mayor, como ocurrió durante el periodo de confinamiento del año pasado en el inicio de la pandemia de covid-19. Morlas reconoce que el camino desde que se denuncia es "duro, complicado y se sufre", pero recalca que "del periplo judicial se sale. De donde no se sale es del cementerio".

Con todo, desde la asociación confían en que la nueva redacción del artículo ayude a aumentar la protección de los hijos en situaciones de violencia. El colectivo considera "muy importante" que se mantenga la relación con los dos progenitores cuando hay un divorcio, pero "cuando hay una separación normal, con uno que no maltrate". Morlas insiste en que "no estamos en contra de los hombres, sino de los maltratadores". Y concluye que "un maltratador nunca puede ser un buen padre".

"Un maltratador nunca puede ser un buen padre"

Teléfonos de ayuda

900 504 405. El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) del Gobierno de Aragón cuenta con un servicio telefónico gratuito, 24 horas, de atención a las mujeres, y especialmente a las que sufren maltrato, siendo su ámbito de actuación toda la Comunidad Autónoma. El teléfono 24 horas es el 900 504 405.

016. El Ministerio de Igualdad, por medio de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.