Sarai Salvo: "La Zaragoza femenina es la ruta que más interés despierta"

Le gusta definir su rutas turísticas como ‘visitas de autora’.

Sí. Son recorridos que ofrecen un contenido un poquito más especializado que una visita guiada al uso sobre un tema concreto. Como historiadora del Arte, he realizado algunas investigaciones sobre determinados aspectos.

¿Y cómo sorprende a su público?, ¿cómo marca esa diferencia?

Me gusta mucho apoyar siempre todo lo que explico con material gráfico. La Historia del Arte es totalmente visual. Si lo ves, lo entiendes. Y el trato con nuestro público es muy cercano. Intento que sean visitas curiosas, amenas, sorprendentes y hacer discursos asequibles para todos.

Incluso organiza tertulias después de las visitas.

No suele ser lo habitual, pero ocurre. Si alguien se ha quedado con ganas de saber más, nos sentamos en una terraza a charlar.

La ruta por la Zaragoza femenina es una de sus propuestas más exitosas. Cuente, cuente...

Es la que más interés despierta. Un recorrido por el casco histórico, que pone en valor a mujeres que forman parte del pasado y del presente de la ciudad. Muchas veces, no nos fijamos en que una calle toma el nombre de una mujer o que el edificio que tenemos enfrente es obra de una arquitecta. Y aparecen científicas, músicas, cineastas, como Paula Ortiz... Busco nexos que las vinculen al recorrido. Y no siempre es fácil.

¿Paula Ortiz?

Sí. La última escena de su película ‘De tu ventana a la mía’, que la encumbró, se rodó en la calle de Alfonso I, lo que me da pie para hablar de ella y del cine.

¿Cuál de estas mujeres de su ruta es la más sorprendente?

Sin duda, Mileva Einstein –sí, la primera mujer del gran científico–, y no voy a revelar su vínculo con Zaragoza, no quiero hacer ‘spoiler’. También suscita mucho interés la relación de Goya con las brujas. Al público le gustan las sorpresas, las curiosidades, las anécdotas y disfruta con todo lo que le haga exclamar: «¡Anda, eso no lo sabía yo!». Si algo te llama la atención, te quedas con ello;las fechas se quedan peor.

Supongo que no hace mucho que trabaja, es usted muy joven. ¿Cómo empezó todo?

El año pasado, en agosto, comencé mi Erasmus rural, con el programa Territorio Mudéjar, en Tobez (Zaragoza). Jamás me hubiera imaginado que iba a hacer mis prácticas en un pueblo y que gracias a este proyecto entraría a trabajar en la agencia Viajar por Aragón. Este año, repito Erasmus rural, con el mismo programa, en San Mateo de Gállego, haciendo mi trabajo de fin del Máster de Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza, sobre el patrimonio de la localidad.

Estudia y trabaja. Para que luego hablen de los jóvenes...

Sí. De lunes a jueves estoy en San Mateo y el fin de semana voy a Zaragoza para trabajar de guía en las rutas de autor por la ciudad.

¿Y cómo está resultando este segundo verano covid?

Este mes de agosto, con las vacaciones, está siendo más flojo, se nota que ya no estamos confinados perimetralmente;pero en marzo, por ejemplo, fue muy bien. En la agencia están teniendo mucho éxito los viajes de un día por diferentes localidades. Trabajamos en un proyecto en colaboración con la DPZ, y recorremos en furgonetas de nueve plazas los pueblos de la provincia.

Se ve que le apasiona su trabajo. Es usted afortunada.

Sí. Siento que estoy haciendo algo útil para la sociedad, porque el patrimonio artístico pertenece a todos. En Aragón tenemos muchísimo patrimonio –y muy rico– disperso en poblaciones muy pequeñas, que necesitan proyectos que las revitalicen. Pero la gente de esos territorios tiene que ser consciente de lo que tiene;ellos son los que guardan la llave de la iglesia de su pueblo y nosotros los que sabemos el valor que tiene su patrimonio. Por eso es tan importante nuestra labor de divulgación, aunque queda mucho por hacer.

¿Cuál es su público más fiel?

La mayoría es local, de aquí, de Aragón; suelen ser personas mayores de 50 años, interesadas por el arte y por redescubrir su tierra. Los jóvenes vamos más a nuestra bola. Vienen, sí, pero...